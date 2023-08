A fideszes véleményvezérek sorban próbálják feldolgozni, hogy Krúbi koncertjein zeng a „Mocskos Fidesz!”

A Sziget utolsó napján fellépett Krúbi, akinek a koncertjén – a debreceni Campus fesztiválos fellépéshez hasonlóan – a rajongók két dal között „Mocskos Fidesz!” skandálásba kezdtek. Ez már bevett szokás, Krúbi egy perc néma csöndet is kért Viktória királynő emlékére, később pedig az Oroszlánkirály betétdalát átírva egy Orbán-bábut tartott a magasba, aztán lesmárolta. Nem először.

photo_camera Krúbi és a törp-Orbán nem sokkal azelőtt, hogy az énekes lesmárolta a miniszterelnök-babát. Fotó: gege997/Youtube

Az, hogy Krúbi kivan az ország felsővezetésétől, nem újdonság, egyik klipjében Bödőcs Tibor a nyelvét pörgető Orbánként tiszteleg és csókol kezet neki egy kórházban, és hát ki ne ismerné a híres, Orbán, verd ki a Ferinek! című, 2017-es slágert.

A fizetett fideszes véleményvezérek (vagy az őket irányítók a központban) viszont mégis csak most fogtak padlót az arcátlanságtól, és sorban igyekeznek feldolgozni a gyalázatot.

Kötter Tamás, a puskás alfahím például ezt írta: „Miután a szüleik dagadtra híztak az Orbán kormányok által újraiparosított országban, család-,munkabarát kormányzása alatt; élvezik az alacsony SZJA stb. előnyeit hirtelen öntudatos demokratákká váltak, miközben azt sem tudnák megmondani, hogy mi Magyarország államformája.”

Dezse Balázs, a deszkás konzervatív pedig most csodálkozott rá, hogy Krúbi létezik: „Ma reggelig halvány gőzöm sem volt róla, hogy létezik olyan ember, hogy Krúbi. De láttam, hogy a Telex nagyon lelkes volt, hogy »mocskos Fidesz« ment a koncertjén, meg tök sokan beszélnek ma róla, holott eddig a nevét se hallottam.” Talán nem is baj, hogy a Mandiner megírta, hogy Ki az a Krúbi, aki a Szigeten (is) Orbán-figurával hergelte a közönségét?

Az ellenzéki rapperből Orbán-rajongóvá vált Dopeman gyorsan leszögezte: „A virágzó magyar szabadságnak, a demokráciának, a szólásszabadságnak, az ideális jogállamnak a leglátványosabb jele az, hogy a Krúbi a Szigeten ilyen koncertet adhatott.”

Trombitás Kristóf Keresztély, a baromi dühös megafonos megfejtése így kezdődött: „szerintem Krúbi maga sem tudja, hogy ő egy szelep. vagy ha tudja, hát éppenséggel a végén kiderülne, hogy fideszes, de szerintem ez már bőven duplacsavar volna.”

Bayer Zsolt főőrjöngő szerint a skandálók „a jól kitömött középosztály forradalmat játszó hülyegyerekei”, a Hír Tv-s Lentulai Krisztián szerint viszont maga Krúbi a hülye, és gyakorlatilag már temeti: „A harmadik állításom pedig az, hogy ha nem bátor, akkor viszont hülye. Hogy miért? Mert rövidtávon ugyan Beatles-hisztériára hajazó tini sikolyokat és 150 kamaszlány-telefonszámot kap bulinként, meg haveri hátbaveregetéseket a srácoktól, hisz »jól odamondta a báttya«, de hosszútávon nem lehet kalkulálni egy politizáló művész karrierjét. Nem gondolom, hogy Krisztián megmérte, hogy ez mekkora sikert hoz. Egyszerűen leszarja, él a művészi szabadság jogával, és nem mérlegel. Mérlegelni nem ő fog. Hanem a Momentum vagy éppen a Partizán, melynek stúdiójába a balos médiakáder-képzés Magnetója, Gulyás Marci korábban már behívta vendégnek. De nemcsak egyirányú mérlegelések születnek majd. Mert mérlegelni fog pár éven belül az a most még leginkább a Krúbi-életérzésért koncertre járó fiatal is, aki később lehiggad, elkezd dolgozni, családot alapítani, és a régi toposz szerinti liberálisként kezdett fejlődéstörténete idővel konzervatívvá alakul. Ő hogy érezhette magát a mocskosfideszezés alatt? Voltak-e benne morális kérdőjelek az Orbán-bábu miatt? Vagy tényleg azt kell higgyük, hogy egytől egyig anarchista anyaszomorítók járnak Krúbira? Kizárt. Kevesebben vannak konzervatív értékrendűek, ezzel tisztában vagyok. De Krúbi az ő lemorzsolódásukat kockáztatja. Ezért hülye. Szerintem.”

Kacsoh Dániel a témára teljesen ráfixálódott Mandineren arról írt, hogy teljesen rendben van, hogy ilyesmit lehet csinálni a Szigeten, és mindez azt is bizonyítja, hogy aki a méregdrága Szigeten orbánozhat, az a rendszer nyertese:

„Egy nap a Szigeten alsó hangon 50 ezer forint, de fogyasztás esetén sanszosabb a 100 ezer. Vagyis a Fideszt „mocskoló”, lázadó Krúbi-fanok zömmel a beérkezettek, az elmúlt évek nyerteseinek köréből kerülnek ki. Ettől még lehetnek elégedetlenek? Hogyne! Csak azért mégis, na.”

Mindent összevetve így foglalnám össze a lényeget: ez egy elképesztően demokratikus ország, a hülye Krúbi pedig örüljön, hogy ezt megteheti, amíg megteheti!