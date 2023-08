Becsület volt a beceneve, most mindenki az ő fejét követeli

A spanyol női válogatottnál már Luis Rubiales elnöksége előtt is nagyon súlyos konfliktusok voltak.

A mostani szövetségi kapitány elődje szexista és homofób volt.

Ha Rubiales távozik, akkor mennie kell a szintén problémás világbajnok szövetségi kapitánynak, Jorge Vildának is.

A spanyol női futball egyöntetűen elutasítja Rubialest, a férfi nem annyira.

Rubiales szakszervezeti vezetőként szerzett magának hírnevet, sztrájkot szervezett az első és a második ligában.

2018-ban egy nappal a vébé előtt rúgta ki a férfiak szövetségi kapitányát, Julen Lopeteguit.

Elnökségét átszőtték a botrányok, volt szövetségi orgia és Szaúd-Arábiába vitt Szuperkupa.

A spanyol győzelemmel zárult női vébédöntő utáni kéretlen csókja, a játékosok fogdosása miatt Luis Rubiales igazi közellenség lett. A Spanyol Labdarúgó-szövetség elnökének lemondását követeli a spanyol kormány, a világbajnok női válogatott játékosai és edzői, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a spanyol ügyészség eljárást indított annak kivizsgálására, hogy a történtek szexuális erőszaknak számítanak-e.

Nem túlzás: a fia érdekében éhségsztrájkoló Rubiales anyukát leszámítva az egész világ a futballistából lett sportvezető ellen fordult. Az elnök ragaszkodása a hatalomhoz minden ésszerű határon túlmegy, a lemondása vagy lemondatása csak idő kérdése, de egy biztos: a macsó Spanyolországban a nőkhöz és a női sportolókhoz, így futballistákhoz való viszony soha nem lesz már olyan, mint amilyen az erőszakos csók előtt volt.

A szexista és homofób kapitánynak mennie kellett

A spanyol női fociválogatott a férfiakénál mindig is rosszabb körülmények között készült. A különbséget az sem magyarázhatta, hogy a férfiak 2010-es vb-címe után a nők 2023-ig világbajnoki elődöntőbe se jutottak soha. Inkább a nőket övező általános tiszteletlenség nyilvánult meg abban, ahogy a szövetség már Luis Rubiales 2018-as kinevezése előtt viszonyult a női focistákhoz.

A 2015-ös, első vb-szereplésük után közleményben panaszkodtak az ellátási és megbecsülési hiányosságokról, a velük szembeni kulturálatlan viselkedésről. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a régimódi elveket valló, a válogatottat 1988 óta vezető fanatikus, szexista, homofób Ignacio Quereda szövetségi kapitánynak mennie kellett.

A vb-címet nyerő kapitány sem maradhat

A helyére a most világbajnoki címet nyerő Jorge Vilda került. Érdekes, hogy 2018-ban Luis Rubiales mások mellett éppen Vilda és édesapja támogatásával lett a szövetség elnöke. (Vilda édesapja olyan edzőfejedelmek mellett dolgozott fitneszedzőként, mint Johan Cruyff, Luis Aragones vagy Jupp Heynckes.) Azt hinnénk, Quereda távozásával, a 2019-es vb-nyolcaddöntővel és a mostani vb-győzelemmel javult a helyzet, pedig nem igazán. Tavaly ősszel 15 játékos Vilda távozását követelte, mivel érzelmi és egészségi állapotukat is befolyásolja a válogatottnál kialakult légkör.

photo_camera Rubiales kéretlen csókja Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A Rubiales vezette szövetség akkori érzéketlen, teljes empátiahiányról tanúskodó válasza magában hordozta a mostani botrányt. Közleményük szerint a játékosok nem szólhatnak bele abba, ki legyen a szövetségi kapitány, a válogatott meghívó elutasítása súlyos szankciókkal jár, ami alól csak a tévedés belátása és a bocsánatkérés oldozhat fel. „Ez példátlan helyzet a labdarúgás történetében Spanyolországban és világszerte is, akár a férfi, akár a női szakágról van szó. Ez több, mint sportügy, ez a méltóság kérdése" - írták.

Vilda az éremátadáson történtek után sem fordult Rubiales ellen, de a szövetség - amint megszabadulnak Rubialestől - minden bizonnyal kirúgja őt.

A csókot elszenvedő játékost fenyegetik perrel

Hogy Rubiales mit gondol a női futballistákról, arról sokat elmond az erőszakos csók utáni néhány nap történése. Egy olyan tekintélyes játékossal, Jennifer Hermosóval csinálták mindezt, aki 93-szoros válogatott többszörös spanyol bajnok, BL-győztes.

Rubiales kicsit sajnálkozik, „történt, ami történt, megesik az az ilyesmi”-stílusban. A szövetség Rubiales és a sértett Hermoso aláírásával közös közleményt adott ki, amiben a csókot spontánnak és kölcsönösnek nevezték. Kiderült, hogy Hermoso semmit sem tud az úgynevezett közös nyilatkozatról. Hermoso saját nyilatkozatot ad ki, ebben az áll: szexista, tiszteletlen viselkedés áldozata lett, a csók nem volt beleegyezésen alapuló. A szövetség Hermosót vádolja hazugsággal, a játékos ellen jogi lépésekkel fenyegetőzik.

Közben 81 női játékos, azaz szinte minden szóba jöhető futballista visszamondta a válogatottságot, a szövetségi kapitány edzői stábjának 11 tagja pedig lemondott. Az ember úgy gondolná, hogy a botrány a spanyol férfi futballra is hatással van, de kiábrándító és jellemző a visszhangtalanság, a szolidaritás hiánya. (Ennek amúgy oka lehet Rubiales szakszervezeti múltja, erről majd később.) Eddig csak a kétszeres válogatott Borja Iglesias mondta le a válogatottságot. Megszólalt viszont a 2008-as vb-döntőt a góljával eldöntő, a válogatottságtól már rég visszavonult Andrés Iniesta, aki szerint Rubiales viselkedése elfogadhatatlan, rontja Spanyolország és a spanyol futball megítélését.

Kiállt magáért és a játékostársaiért

Rubiales pedig nem úgy indította 2018-ban kezdődő elnökségét (2020-ban egyedüli jelöltként folytathatta), hogy öt év múlva ekkora botránnyal érjen véget - mert hogy véget ér, az nem kérdés. Eleve a csaknem három évtizeden át hatalmon lévő Ángel María Villar örökét vette át, aki hűtlen kezelés, sikkasztás, okirat-hamisítás és korrupció miatt előzetes letartóztatásban is volt.

Azt lehetett gondolni, hogy az egykori középhátvéd Rubiales érkezésével, akinek az volt a beceneve, hogy Becsület, egészen más idők jönnek. A jogász végzettségű Rubiales kisebb csapatokban játszott, a Levantéval az élvonalban is szerepelt. Pályafutását a skót Hamilton Academical színeiben fejezte be. Ugyan csak néhány skóciai meccse van, de utolsó meccsén (1-4) a Glasgow Rangers drukkerei egy dalt még költöttek róla: „Baldy bastard, what’s the score?” (Szabad fordításban: Kopasz szemétláda, mennyi az eredmény?)

photo_camera Egy 2007-es Valencia elleni városi rangadón a Levante színeiben (balra) Fotó: JOSE JORDAN/AFP

A Levantéban alapozta meg hírnevét, ha nem is a játéktudás terén. Rubiales volt ugyanis a csapatkapitány, amikor a klubvezetéstől csak hitegetést kaptak, fizetést nem. A játékosok a vezetésével fellázadtak, sztrájkkal fenyegetőztek, és végül megkapták, ami nekik járt. Később más, hasonló cipőben járó klubok játékosai is hozzá fordultak. Innen 2010-ben egyenes út vezetett a játékos szakszervezet elnöki tisztségébe. Itt is kiállt a játékosokért a klubok elöljáróival szemben, 2011 augusztusában például az általa szervezett sztrájk miatt egy hetet csúszott az első és másodosztály. A munkabeszüntetésnek nem a magasabb fizetés kierőszakolása volt a célja, hanem az, hogy a szerződés szerinti járandóságukat megkaphassák, mivel a klubok 200 futballistának összesen 50 millió euróval tartoztak.

Az akkori éveket beárnyékolja, hogy a mostani botrány kirobbanása után Tamara Ramos, a játékosszakszervezet egykori marketingmenedzsere szexizmussal vádolta meg Rubialest.

Tiszta kezek

Rubiales 2018-ban meggyőző fölénnyel (80:56) lett elnök, a labdarúgó-szövetség korábbi kincstárnokát győzte le. Azt ígérte, hogy tanul a múlt, azaz a végtelenül korrupt, Villar-féle vezetés hibáiból, és a futsal, valamint a strandfutball mellett fejleszteni fogja a női labdarúgást is.

És csakugyan, pár napja volt csak elnök, és felháborodott azon, hogy a spanyol szövetség kétmillió dollárért 150 embert utaztat az oroszországi vébére. „Nagyon ideges vagyok, mert ez befolyásolja a jutalmakat is. Ha a nyolcnapos vakáció csak három napig tartana, akkor nagyobb lenne a mozgásterünk, és több pénzt adhatnánk a játékosoknak” - mondta.

Végül a jutalmazás kérdését ő maga megoldotta azzal, hogy egy nappal a vébé előtt menesztette Julen Lopetegui szövetségi kapitányt, aki megállapodott a Real Madriddal, holott előtte nem sokkal 2020-ig hosszabbított a szövetséggel. Tette mindezt a szövetség tudta nélkül, önhatalmúlag. A vezérét vesztett válogatott nagy csalódást okozva már a nyolcaddöntőben kiesett a Sztaniszlav Csercseszov vezette, jóval esélytelenebb orosz válogatott ellen.

photo_camera A 2018-as oroszországi vébé előtti napokban, itt még a szövetségi kapitány Julen Lopeteguivel közösen Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

Piszkos kezek

Már-már a korrupt Villar-i időket idéző igazi botrányok csak ezután jöttek. A spanyol Szuperkupát a barcelonai Gerard Piqué-vel - pályafutása végefelé már inkább üzletember volt, nem futballista - közös vállalkozássá tette. A torna immár négycsapatos, ebből kettőnek kötelezően a Real Madridnak és a Barcelonának kell lennie, akárhogy is végezzenek a bajnokságban és a kupában, és természetesen Szaúd-Arábiában rendezik. Az El Confidental oknyomozása szerint a szaúdiaknak 24 millió eurót kellett fizetnie Rubialeséknek.

Ugyanez a lap derítette ki azt is, hogy a szövetség emberei Rubialesszel az élen 8-10 lánnyal orgiáztak egy villában. A költségekhez a szövetség bankkártyáival, Rubiales hozzájárulásával vettek ki pénzt egy bankautomatából.

De volt más ügy is, ami ugyan nem korrupció, de legalább olyan kellemetlen: nyilvánosságra került egy WhatsApp-beszélgetés Rubiales és az apja között, amiben a szövetségi elnök kifejezi három spanyol csapat, a Villarreal, a Sevilla és a Valencia iránti ellenszenvét.

Linekernek most nem volt igaza

Gary Lineker, az angol futball megmondóembere a Twitteren azt írta, mennyire szomorú, hogy egy ember tönkretette a spanyol nemzet örömét. Daniel Storey futball szakíró vitába szállt ezzel a kijelentéssel. Szerinte az, ami történt, nem egy ember műve, hanem egy egész szervezeté, a labdarúgó-szövetségé, de akár mondhatjuk a többnyire hallgató, férfiak dominálta futballtársadalmat is. A következmények beláthatatlanok. Tényleg semmi nem lesz olyan, mint volt.