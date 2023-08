Négy év alatt készült el, 80 millióba került a VIII. kerületi gyalogátkelőhely

Meghívó zebraünnepre. Ezzel a tárggyal kaptunk levelet egy csütörtöki eseményről. Az ünneplés apropója – bármilyen abszurd is első hallásra – egy gyalogátkelő a VIII. kerületi Orczy út és Kőris utca kereszteződésében.

Köszöntő beszédeket mond a kerületi polgármester, a helyettese, a választókerület képviselője, a BKK szakszóvivője. Lesz fotózás, közös átsétálás a zebrán, állófogadás a Gólya tetőteraszán.

Lehet mindezeken nevetgélni, de rövid keresés után kiderül, hogy nem akármilyen zebra ez. A 2019-es önkormányzati választás előtt ez volt Camara-Bereczki Ferenc Miklósnak, a körzet közös ellenzéki képviselőjelöltjének a legfőbb kampányígérete. Azaz négy év kellett a megválasztásától a megvalósulásig. De mindez semmi ahhoz képest, hogy a gyalogátkelőhely 80 millió forintba, igen: 80 millió forintba került. Hogy lehet mindez? – jártuk körül a kérdést az ünneprontás szándéka nélkül Camara-Bereczki Ferenc Miklós józsefvárosi önkormányzati képviselővel, az MSZP elnökségi tagjával.

Honnan jött az ötlet 2019-ben, hogy egy zebrával kampányoljon?

Itt lakom a környéken, a Kálvária térnél. Már gyerekkoromban is probléma volt, hogy az Orczy úton a Kőris utcánál szabálytalanul átszaladnak az emberek, messze van ugyanis a gyalogátkelőhely. Akkoriban még csak egy CBA és a Budapest TV volt a túloldalon. Az idő előrehaladtával egyre több minden lett, van egy benzinkút, dohánybolt, gíroszos, a Kazán és a Gólya Közösségi Ház, 2020 óta az Aldi is. Soha nem történt halálos kimenetelű baleset, de rendszeresek voltak a kisebb-nagyobb gázolások, karambolok, koccanások. Legutóbb idén tavasszal volt komolyabb baleset.

Őszintén: mit gondolt négy évvel ezelőtt, megválasztása után mennyi idővel készül el a zebra?

Igazából nem gondoltam, hogy ilyen sokat kell rá várni. Még az elődömmel, a fideszes Kaiser Józseffel is többször beszéltem a témáról. Ő azzal hárította el, hogy forgalomszervezési okokból nem lehet megvalósítani a gyalogátkelőhelyet. Nem hittem, hogy nem lehet.

Miért tartott ilyen sokáig a megvalósulás?

Az Orczy út a főváros, nem a kerületi önkormányzat fenntartásában van. A Tarlós-féle városvezetés idején elkezdődött az Orczy tér felújításának megtervezése. A 2019-ben felálló új városvezetés idején vált világossá, hogy ennek nincs pénzügyi fedezete. A gyalogátkelő csak egy része lett volna az Orczy tér rendezésének. Sok idő és energia ment el arra, hogy a nagy Orczy téri tervcsomagból úgy vegyék ki a gyalogátkelőhelyet és a környékét, hogy az engedély megmaradjon. Bíztam abban, hogy hamarabb megvalósulhat a gyalogátkelőhely, de jött a covid és számos nehézség. Korábban például úgy volt, hogy a főváros fedezi a kiadások felét, aztán kiderült, hogy nem, így a VIII. kerületi önkormányzatnak kellett átvállalni a költségeket. Nagy segítség volt, hogy az Aldi 15 millió forint értékben tett közérdekű felajánlást.

A legizgalmasabb kérdés: mi került ezen a zebrán ennyibe?

Amikor jöttek a becslésekkel, hogy mennyibe kerül, én is meglepődtem. Ez valójában két gyalogátkelőhely, mert az Orczy úton és a Kőris után is van zebra. Járdaszigeteket kellett kialakítani, közvilágítást javítani, csapadékelvezetést megoldani, zöldterületet bővíteni, megújítani. A legtöbb pénzt, a költségvetés felét a jelzőlámpa vitte el. Mi azt gondoltuk, enélkül is rendben lenne, de a közlekedési hatósággal hónapokon keresztül ment az egyeztetés, végül csak így lehetett megoldani.

Már látom a Metropol címlapját: autósüldözés a VIII. kerületben, dugót okozott a jelzőlámpa ott, ahol eddig nem volt.

Egy hangos kisebbségnek tudom be ezt a véleményt. Harminc éve látom, mennyire balesetveszélyes ez az útszakasz, veszélyes, forgalmas csomópont villamossal. Egyébként a lámpa kedd óta működik, kedvezők a visszajelzések.



photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Most, hogy négy év után megvalósul a zebra, nem érez egy kis ürességet?

Nem, amit érzek, az a boldogság. Más munkák is vannak, például a Szeszgyár utca és több közterület felújítása.

Mit fog ígérni a 2024-es kampányában? Egyáltalán, itt indul újra?

Igen, ugyanitt. Bőven van mit csinálni. Azt szoktam mondani, hogy a Magdolna és az Orczy negyed képviselője vagyok, ha nem is a teljes negyedeké. Nehéz sorsú városrészek ezek, van munka bőven az utcák fásításától, zöldítésétől kezdve a Kálvária téri benzinkút ütemezett megszüntetéséig. Számos feladat túlmutat a június 9-ei választáson.

A Camara honnan ered a nevében?

Apukám nyugat-afrikai, bissau-guineai származású, én is ott születtem.

Az MSZP színeiben politizál. Még mindig csak 32 éves, hogyhogy a szocialistáknál kötött ki, nem egy fiatalosabb pártban?

2010-ben léptem be, mindig is baloldali beállítottságúnak tartottam magam, szegények voltunk gyerekkoromban. Édesapám is baloldali elkötelezettségű ember volt, ő Bissau-Guineában partizánként harcolt, a szocialista országok közötti egyezményeknek köszönhetően jöhetett Európába tanulni. Édesanyám is magát függetlennek tartó, baloldali beállítottságú ember. A szocialistáknál barátokra, igazi közösségre leltem, az értékrendet tekintve és érzelmileg is ehhez a párthoz fűz minden .

Hogy látja, milyen jövőképe lehet az MSZP-nek? Önállóan van esélye, vagy felolvad egy nagy ellenzéki összefogásban? Az ön választási plakátján se volt piros szín, csak sárga és zöld.

Önállóan és együttműködésben is van jövője a pártnak. A választási plakátom egy egységes, közös fővárosi arculat része volt. Az ellenzéki egység, az erős főpolgármester-jelölti kampány és a Borkai-botrány miatt nyertünk meg egy olyan kerületet, amiről azt hitték, hogy a Fidesz tartani fogja. Rólam itt mindenki tudja, hogy MSZP-s vagyok, már 2014-ben is indultam, de akkor második lettem.

A Fidesznek lehet esélye visszahódítani a kerületet?

Esély mindenre van, rólunk se mondta volna meg senki 2019-ben, hogy abszolút többséget szerzünk. Nem becsülöm le az ellenfeleinket, ahogy ők minket 2019-ben. Bízom abban, hogy a kerületben élők többsége a folytatásra szavaz.