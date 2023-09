Farkasházy Teddy nélkül rendezik a Szárszó másolatnak szánt találkozót

A Népszavában közöl publicisztikát Farkasházy Tivadar, amelyben ezt írja: „Meglepődve értesültem egy barátomtól, hogy Újrakezdjük a balatonszárszói találkozót! címmel Ujhelyi Istvánnal és Horgas Péterrel meghívtam szeptember 9-ére a Margitszigetre sokakkal együtt, ahol a SzázSzó találkozón jelképesen átadom a stafétát.”

Azt állítja, nem tudott arról, hogy mit tervez az exmszp-s Ujhelyi István. Mi is megírtuk augusztus közepén, hogy Ujhelyi SzázSzó címen újra megszervezné a legendás baloldali-liberális szárszói találkozót. Ugyan nem Balatonszárszón, hanem a Margitszigeten kerülne rá sor, de úgy tűnt, az egykori szervezők is benne vannak a buliban. Farkasházy publicisztikája most ennek mond ellent.

Azt mondja, már csak azért sem lehet jelen a Margitszigeten, mivel fogalma sincs, kiket hívott meg, kiket nem, s Horgas Pétert pedig nem is ismeri.

„Ez persze nem lenne probléma, ha a tudtom nélkül általam is jegyzett meghívóban nem áll három olyan állítás, amely enyhén szólva nem felel meg a valóságnak, mert: 1. Nem kezdem velük újra Szárszót. 2. Nem adok át stafétát. 3. Nem hívtam meg rá senkit” – fogalmazott.

Az írásra már reagált is Ujhelyi István. Azt írja, „Teddy ma minden előzetes jelzés nélkül, általunk nem ismert okok miatt egy Népszava-publicisztikában jelentette be, hogy kiszáll a SzázSzó Találkozóból. Egy általam nagyra tartott ember írását a levelezéseink minden részletének nyilvánosságra hozatalával egyértelműen és világosan megcáfolni méltatlan válasz lenne. Mindannyiunkra, de a korábban közösnek mondott célra tekintettel is”.

Szerinte Farkasházy részt vett a szervezésben, egyeztettek „a meghívó szövegétől kezdve a kreatív anyagok formavilágán át egészen a programban résztvevő meghívottakig”. Az esettől függetlenül pedig megrendezi a SzázSzó találkozót.