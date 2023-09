Leszedték az Orbán-idézetet a csepeli iskola faláról

„A csepeli gimnázium faláról leszedték a pártpolitikai üzenetet! Sok sikert kívánok minden diáknak és pedagógusnak a tanévhez, remélem most már teljesen zavartalan lesz a gimi működése.” Ezt írta ki hétfőn reggel Szabó Szabolcs, Csepel ellenzéki országgyűlési képviselője.

Ezek szerint most már nincs kint a megújult csepeli Jedlik Ányos Gimnázium épületében a „Magyarország hét törvényének” is nevezett idézet, amelyet 2020-ban mondott el a miniszterelnök és amit két táblán is kitettek az iskolában. Jutott egy a folyosóra és jutott egy a bordásfalak fölé is.

photo_camera A megújult csepeli Jedlik Ányos Gimnázium épülete és a díszes tábla. Forrás: Dömötör Csaba/Facebook

Maga az igazgató sem tudja, hogyan kerültek az Orbán-idézetek az iskola falára. Bese Benő a Szeretlekmagyarorszag.hu-nak azt mondta: „Aggályos egy ilyen tartalmú tábla, és várjuk az állásfoglalását a Belügyminisztériumnak.”

Ezek szerint most lekerültek ezek a feliratok, de a csepeli gimi nem marad kőbe vésett fideszes nélkül, hisz Németh Szilárd neve is felkerült a falakra.