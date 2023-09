Karácsony: Minden, de tényleg minden hazugság volt, amit a kormány az elmúlt években ígért

A főpolgármester is elolvasta a friss közlönyt, amiből kiderült, hogy a kormány több fejlesztést is elkaszált, vagy ahogy Karácsony Gergely fogalmazott Facebook-posztjában: „a kormány kiradírozta, eltörölte, megszüntette, kukába dobta az elmúlt években elkezdett és tervezett budapesti fejlesztéseket”. Karácsony ezt úgy összegezte, hogy „minden, de tényleg minden hazugság volt, amit a kormány az elmúlt években ígért a budapestieknek”.

Bejegyzését aztán azzal folytatta, „becsapták a saját embereiket is, akik ezeket a terveket képviselték”. Karácsony azt írja, „minden hazugság volt”, és „legalább 5 milliárd forintnyi közpénz megy most a kukába”. A főpolgármestere szerint „ez a kormányzati radírozás nem más, mint annak beismerése, hogy nagy bajban a magyar költségvetés és a gazdaság. Az inflációt, a reálbércsökkenést nem sikerül »legyalulni«, »fülön ragadni«, »lebirkózni«, »letörni«. A budapesti fejlesztéseket már igen. Pedig biztos nem a fejlesztések leállításával kellene kezelni az okozott gazdasági bajokat. Kisebb jacht, nagyobb szerénység - hogy egy klasszikust idézzek. No meg kevesebb korrupció, visszafogott pénzszórás, ez talán többet segítene. Már csak azért is, mert az uniós forrásból megvalósítható fejlesztések leállítása azt jelenti, hogy ha egyszer hozzá is jut az uniós pénzhez Magyarország, akkor sem lehet majd ezekre azt a pénzt felhasználni. Ez tehát nem megtakarítás, hanem kapkodás”.