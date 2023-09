Földönkívüliek nincsenek, de akár lehetnének is

Legalábbis erre jutott a NASA új tanulmánya, ami csütörtök délután egy sajtótájékoztatóval együtt landolt Washingtonban. Az űrügynökség egyúttal új igazgatót nevezett ki az azonosítatlan jelenségnek kutatására. A több száz ufó - vagyis UAP, de erről később - észlelést felgöngyölítő jelentés szerint a mostani ismereteinkkel nem következtethetünk arra, hogy ezek földönkívüli eredetűek lennének, de a tudományos lehetőségét sem lehet kizárni annak, hogy van élet a bolygón túl.

Bill Nelson NASA-igazgató szerint például földönkívüliek igenis léteznek.

Az amerikai kormány titokban földönkívüli űrhajók birtokában van, állította még júliusban egy korábbi titkosszolgálati képviselő, David Grusch, aki az úgynevezett UAP Munkacsoportban szolgált. Majd a napokban jött a mexikói kongresszusban bemutatott földönkívüli múmia, aminek megtalálója szerint a földönkívüliek csak azzal állnak szóba, aki hisz bennük. A Pentagon azonosítatlan légi jelenségeket monitorozó osztályának vezetője, Sean Kirkpatrick még júniusban ismertette, hogy nagyjából nyolcszáz arra érdemes esetet vizsgáltak meg az elmúlt huszonhét évből, és ezeknek maximum öt százalékára nem találtak semmilyen magyarázatot -

de még ebből sem következik, hogy az azonosítatlan tárgyak földönkívüli civilizációktól jönnek, bármennyire is népszerűek ezek a teóriák.

Az űrügynökség új jelentése független a Pentagon furcsa lényeket vizsgáló kutatásától. Nelson csütörtökön tudományos, átfogó, bizonyítékokon alapuló megközelítésre hívta fel a figyelmet, amihez a mesterséges intelligenciát hívnák segítségül - és azt is leginkább a légterek biztonsága miatt.

Az űrügynökség szerint ugyanis az ufó-kutatás legnagyobb kihívása az adatok hiánya: a jelentésen a világ tizenhat vezető adat- és mesterséges intelligencia kutatója dolgozott, de ahhoz, hogy igazolható legyen egy-egy felvétel eredetisége, és valódi tudományos következtetéseink lehessenek arról, van-e élet a földön kívül, még több számításra van szükség. Nicola Fox, a NASA tudományos igazgatóhelyettese ezért máris bejelentette, hogy új igazgatót neveztek ki, aki az ufó-kutatásban használt mesterséges intelligenciáért, gépi adatgyűjtésért és adatelemzésért fog felelni a szervezetnél. Az ő nevét biztonsági okokból nem közölték.

A NASA szakemberei annyira stigmatizáltnak érezték az UFO-jelenségekről szóló kommunikációt, hogy idén inkább új nevet adtak neki: az „UAP” az égen feltűnő azonosítatlan, rendellenes jelenségek neve, míg az „UFO” kifejezést csak ismeretlen repülő tárgyakra - a köznyelvben idegen űrhajókra - szokás használni. Az amerikai haditengerészet akkori szóvivője már pár éve is kérte a szakembereket, hogy tartózkodjanak az UFO szótól, mert a hozzá kapcsolódó megbélyegzés visszatarthatja az embereket, hogy szokatlan jelenésekről számoljanak be. Ennek megfelelően a mai sajtótájékoztatón is az UAP-ot részesítették előnyben.



UFO-észlelésekről szóló nyilvános meghallgatások egyébként 1966 óta vannak az Egyesült Államokban egy republikánus képviselő - és később az USA 38. elnöke -, Gerald Ford miatt.

(BBC; NASA)

Címlapon: Bill Nelson (CELAL GUNES/Anadolu Agency via AFP)