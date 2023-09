Simicskó István lemond

Október 15-ével lemond a Magyar Öttusa Szövetség elnöki posztjáról Simicskó István fideszes képviselő – közölte a szövetség honlapja egy eldugott hírben. Távozását azzal indokolta, hogy a szövetség vezetése egész embert kíván, de ő az európai parlamenti és az önkormányzati választási kampányra akar koncentrálni, és egyetemi oktatói feladatait is szeretné ellátni.

Az öttusa jelenlegi formájában a párizsi olimpián még a programban lesz, de 2028-tól a lovaglást akadályverseny váltja. A magyar sportolók abszurdnak tartották, az állatvédők üdvözölték a döntést. Simicskó lemondó levele szerint a sportág „talán legnehezebb időszakét éli”.

(Mindig érdekelte a lovassport az olimpián, de sose tudta, mit kell nézni? Fődi Kitti cikke segít.)

Habár a sportra már kormányra kerülése előtt is stratégiai ágazatként tekintett a Fidesz, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár júniusi kinevezésével megkezdődött a fidesztelenítés, a politika és a sport – látszólagos – szétválasztása. Schmidt az államtitkári pozíciója előtt Orbán Viktor sportfőtanácsadója volt.

Simicskó korábban volt sportért felelős államtitkár is, öttusás posztját tavaly májustól töltötte be, de másfél évet sem töltött ki mandátumából. Az Ebtenyésztők Országos Egyesületének továbbra is elnökségi tagja marad, de a lemondása beleillik a képbe: Kovács Ferenc a röplabda-, Vári Attila a vízilabda-, Bajkai István az ökölvívó-, Szabó László a sakk-, Kocsis Máté a kézilabda-, Szalay Ferenc a kosárlabda-szövetség éléről köszönt le az elmúlt egy évben.

Lázár János, Kósa Lajos és Németh Szilárd még tartja helyét.

(via Telex)