Hat portugál fiatal beperelt 32 államot a klímaváltozás miatt

11 és 24 év közötti fiatalok pereltek be összesen 32 országot a klímaváltozás miatt, pontosabban az az elleni küzdelem hiánya miatt.

„Amit éreztem, az a félelem volt” – mondja a 24 éves Claudia Duarte Agostinho, miközben emlékszik a rendkívüli hőhullámra és a 2017-ben Portugáliát sújtó tüzekre, amelyek több mint 100 ember halálát okozták. - „Az erdőtüzek miatt szorongani kezdtem, hogy mégis miféle jövő vár rám.”

Claudia, a 20 éves öccse és 11 éves húga is az a hat portugál fiatal között van, akik bepereltek összesen 32 országot, köztük az Egyesült Királyságot, Norvégiát, Oroszországot, Svájcot és Törökországot.

A fiatalok azzal vádolják az országokat, hogy nem lépnek fel kellőképpen a klímaváltozással szemben, és nem csökkentik kellő mértékben az üvegházhatású gázok kibocsátását, hogy elérjék a párizsi klímaegyezményben kitűzött célt. Az ügy az első a maga nemében, amelyet a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) nyújtottak be. Szerdán tartják az első tárgyalást, és a ha a fiatalok megnyerik a pert, az komoly jogi következményekkel járhat a beperelt országokra nézve.

A fiatalok azzal érvelnek, hogy a Portugáliában 2017 óta minden évben előforduló erdőtüzek a globális felmelegedés közvetlen következményei. Azt állítják, hogy alapvető emberi jogaikat – beleértve az élethez, a magánélethez, a családi élethez és a megkülönböztetéstől való mentességhez való jogot – sértik meg azok a kormányok, amelyek nem küzdenek a klímaváltozás ellen.

Azt is állítják, hogy a klímaváltozás már most is jelentős hatást gyakorol az életükre, különösen a portugáliai szélsőséges időjárás miatt, ami arra kényszeríti őket, hogy a meleg miatt több időt töltsenek a négy fal között, kevesebb testmozgást végezzenek, de a meleg számlájára írták az alváshiányt és koncentrációs zavarokat, valamint az allergiát és légúti betegségeket. Ezek miatt azonban egyik fiatal sem nyújtott be kártérítési igényt.

(BBC)