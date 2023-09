Így szerették meg az oroszok a tálibokat

Az afgán külügyminisztérium delegációja hétfőn Moszkvába érkezett. A többnapos látogatás fénypontja az úgynevezett Moszkvai Formátum szeptember 29-ei tanácskozása lesz Kazanyban – derült ki Hafiz Zia Ahmad szóvivőhelyettes minapi bejelentéséből. A küldöttséget Amir Khan Muttaqi külügyminiszter vezeti, a 2021. őszi tálib hatalomátvétel óta ő a tárca első embere. Az afgánok szerint az út során „számos politikai és gazdasági kérdésről” tárgyalnak majd az oroszokkal.

photo_camera Amir Khan Muttaqi külügyminiszter a középpontban Fotó: WAKIL KOHSAR/AFP

A Moszkvai Formátum pénteken esedékes konzultációjának dátumát még júliusban hozták nyilvánosságra, miután az afgánok közölték, hogy Dmitrij Zsirnov kabuli orosz nagykövet meghívta Muttaqi külügyminisztert az eseményre. A térségben érdekelt államok 2017-ben hozták létre a csoportot – orosz kezdeményezésre –, melynek deklarált célja a „nemzeti megbékélés folyamatának elősegítése” Afganisztánban. Tagjai Oroszország mellett: India, Irán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Kína, Pakisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán. A csoport legutóbbi megbeszélését múlt év novemberében bonyolították le Moszkvában, a tálibok akkor nem voltak jelen. Most jelen lesznek, de hogy a többiek közül kik és milyen szinten képviseltetik magukat, egyelőre nem tudni.

Izgatott hatalmak

Miként a listából is látható, Afganisztán és a benne rejlő lehetőségek kifejezetten izgatják az ázsiai nagy-, közép- és kishatalmakat, ami jelen helyzetben különösen igaz az oroszokra. Így volt ez akkor is, amikor az amerikaiak még javában ott voltak az országban, még inkább így van, mióta 2021-ben elhagyták azt, és azóta fokozottan, hogy az ukrajnai háború végképp átalakította Oroszország és a Nyugat viszonyát. A putyini rezsim kénytelen új utakat keresni, nem véletlen, hogy jelen helyzetben az Afganisztáni Iszlám Emírség – a tálibok így nevezik országukat – is jó választásnak, potenciális partnernek, szövetségesnek tűnik. Akkor is, ha első ránézésre nem tekinthető máris a globális dél új kulcsállamának.

Meg akkor is, ha a Talibánt az ebben a pillanatban is érvényes jogszabályok alapján a betiltott terrorszervezetek között tartják számon Oroszországban.

Kutya-macska barátság