Többet keres majd buszsofőrként nettóban, mint amennyit tanárként bruttóban kapott: pályát váltott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének volt elnöke

Szűcs Tamás, a miskolci Földes Ferenc Gimnázium tanára, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) korábbi elnöke nyáron jelentette be, hogy rendkívüli felmondással fejezte be tanári pályafutását. A végső lökést neki is - máshoz hasonlóan - a státusztörvény bevezetése adta meg.



photo_camera Szűcs Tamás

Fotó: Kiss Bence/444

A Népszavának most azt nyilatkozta: októbertől buszsofőrként dolgozik majd.

„Most végeztem el egy képzést, októbertől egy magáncégnél leszek buszsofőr, a fizetésem nettó 500-600 ezer forint lesz, ami több, mint amennyi a tanári bérem volt bruttóban.” Révári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára épp tegnap este fejtette ki ismét, hogy szerinte a státusztörvény miatt a pályaelhagyás mellett döntő pedagógusok száma olyan kicsi, hogy az „százalékos nagyságrendben sem fejezhető ki.”

Mindeközben a pedagógusok sorra kapják kézhez az új szerződéseiket, amelyekben - ahogy arra ebben a cikkünkben is rámutattunk - nem csak hogy nincs nyoma a beígért 10 százalékos béremelésnek, de sokan 5 százaléknál is kisebb bérkorrekcióval szembesülnek.