Ádámot tévesen diagnosztizálták rákkal, fölöslegesen vették ki a fél tüdejét és öt bordáját

Néhány évvel ezelőtt tévesen diagnosztizálták Kovács István Ádámot, egy CT-vizsgálat daganatot mutatott ki a tüdejében. Egy nagyműtéttel már kivették öt bordáját és a fél tüdejét, mire kiderült, hogy nem rákról volt szó, hanem egy szivacsos elváltozásról, írja a Blikk. A hibás diagnózis miatt feljelentést tett, ám a CT-t végző orvos a vizsgálat hosszú hónapjai alatt meghalt.

A férfi korábban mentős diszpécserként dolgozott, emellett bohócdoktorként önkénteskedik. A mindennapjait korábban oxigénpalack tette elviselhetőbbé, erre való jogosultságát azonban másfél hónapja elveszítette.

„Egy időre be kellett feküdnöm a kórházba, ami azzal járt, hogy nem tudtam jelezni az oxigént biztosító cégnek, hogy szükségem van az újabb palackokra” – mondta. Ez vezetett oda, hogy már nem is jogosult rá, sőt, a várólista végére került. Arra pedig nincs pénze, hogy önerőből vegyen egyet magának. Pláne azután, hogy szeptember elején még a 27 500 forintnyi egészségkárosodotti járadékát is elveszítette, hiszen miután dolgozni kezdett mentődiszpécserként, már nem volt rá jogosult. Oxigénpalack híján viszont dolgozni sem tud, így most se állása, se állami juttatása, derül ki a cikkből.