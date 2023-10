Egy szobor miatt nem játszottak le egy ázsiai BL-meccset

Az ázsiai Bajnokok Ligája is a csoportkörnél jár, a szaúdi Al-Ittihadnak az iráni Sepahan otthonában volt jelenése.

A meccsre 60 ezer néző látogatott ki, a vendégek csapatában olyan nagyágyúk szerepeltek, mint a volt chelseas N'Golo Kante vagy a volt liverpooli Fabinho (Karim Benzema nem tartott a csapattal), az edzőjük a szintén premier league-es Nuno Espirito Santo.

A nézők azonban nem láthatták őket, mert a szaúdi csapat nem volt hajlandó kijönni a pályára, mégpedig egy provokatív mellszobor miatt, amit közvetlen a játékoskijárónál helyeztek el. A szobor azt a Kászem Szolejmáni katonai parancsnokot ábrázolja, akit 2020 januárjában egy amerikai dróncsapás ölt meg.

Szaúd-Arábia 2018-ban minősítette terroristának Szolejmánit, akit egyebek mellett a szaúdi olajlétesítmények elleni támadásokért, a jemeni hútik támogatásáért tettek felelőssé.

A szaúdi és iráni klubok 2016 óta semleges pályán játszották meccseiket. Szeptemberben Cristiano Ronaldo klubja, az Al-Nassr volt hét éve az első csapat, amelyik iráni területre lépett, a klubot rajongó tömeg fogadta, a meccs akkor rendbontás nélkül lement.

