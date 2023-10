A kormány visszavonja a vendégmunkástörvényt, új jogszabály jön

Visszavonja az eredetileg november 1-én életbe lépő vendégmunkástörvényt a kormány, helyette új jogszabályt alkot, amivel tovább szigorítja a bevándorlással és munkavállalással kapcsolatos szabályokat – közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium a Világgazdasággal.

A minisztérium szerint a magyar munkaerő és a lakosság védelme érdekében átfogó beavatkozásra van szükség a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodását és foglalkoztatását érintően. „A kormány ezért azt a döntést hozta, hogy új alapokra helyezi és szigorítja a bevándorlással és a munkavállalással kapcsolatos szabályokat. Ezért új törvényjavaslatot alakít ki és teljes körűen felülvizsgálja a hatályos idegenrendészeti új szabályozást” – írják.

A minisztérium szerint az új törvény egyértelműen megfogalmazza majd, hogy Magyarországon csak államilag meghatározott célból, jogcímen és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni. A teljes körű szabályozás megalkotásáig a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló törvény alkalmazására nem kerül sor – közölte a minisztérium.

Az eredeti jogszabály, amit a parlament június közepén fogadott el, szigorúan szabályozta a vendégmunkások itt tartózkodását: egy ember maximum 2 évig maradhatott volna Magyarország területén.

A júniusban elfogadott A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról című törvény értelmében a vendégmunkások minősített munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül, munkavállalási engedély nélkül is dolgozhatnak Magyarországon. Arról is a kormány dönt, hogy melyek a minősített munkaerő-kölcsönzők. A törvény hosszú távra is egyszerűsíti a harmadik országbeli vendégmunkások érkezését.

A Népszava reggel arról írt, hogy novembertől indonéz és fülöp-szigeteki buszsofőröket is alkalmazhatnak a BKK ArrivaBus által üzemeltetett járatain, a sofőröket már képzik is, a cég angolul beszélő diszpécsereket is toboroz. A sofőrök munkáltatója nem a BKK, és nem is a busztársaság, hanem egy munkaerő-kölcsönző cég, ami magyarországi foglalkoztatáshoz toboroz járművezetőket. Állítólag a lakhatásukról, étkeztetésükről is a közvetítő cég gondoskodik.

photo_camera Fülöp-szigeteki keresztény asszony toboroz munkásokat a magyar gazdaságnak 2023-ban Fotó: TV Patrol/Facebook

Indiából már nem csak az egyes szállítócégek toboroznak sofőröket, az indiai kormány is beszállt: a Karnataka állambeli migrációs központ például vízumot, repülőjegyet, féléves továbbképzést és ösztöndíjat is biztosít a Magyarországra igazoló teherautósofőröknek. Ugyanígy a Fülöp-szigeteken is 10 ezer vendégmunkást toboroztak.