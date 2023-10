MTA: Az akkumulátorok gyártási technológiája számos környezeti és egészségügyi kockázattal terhelt

Az MTA Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottsága szerint az akkumulátorok gyártási technológiája számos környezeti és egészségügyi kockázattal terhelt, és sem hazánkban, sem pedig külföldön nem állnak rendelkezésre széleskörű és ellenőrizhető adatok a termelés környezeti és egészségügyi hatásairól. A jelenleg is működő akkumulátorgyártó üzemek közül több környezeti és egészségügyi problémákat okoz, és nem kizárható, hogy működésük a jövőben is okozhat – akár súlyos – szennyezéseket is, olvasható az MTA közleményében, amelyet azért adtak ki, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a témát annak teljes komplexitásában, a fenntartható fejlődés elveinek a figyelembevételével és a fenntarthatóság valamennyi aspektusára és azok összefüggéseire tekintettel kell vizsgálni.

Az MTA bizottsága közleményében hosszan kifejti, hogy a gyárak építésének milyen környezeti, gazdasági illetve társadalmi hatásai lehetnek/vannak.

Összefoglalójuk szerint: