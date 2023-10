Könyörtelenül lemészárolt gyerekek Kfar Aza kibucban, bombázás Gázában - brit riport a terror és a háború poklából

„Gyerekeket mészárolt le könyörtelenül a Hamász Izraelben - közben Gázát szétzúzzák.”

link Forrás

Ez a címe a brit Channel 4 kedd esti műsorának, ahol megmutatják, milyen pokoli események zajlanak Izraelben, és megszólal az izraeli hadsereg és a Hamász szóvivője is.

A riport Kfar Aza kibucban kezdődik, ahol otthonaikban mészároltak le teljes családokat a Hamász terroristái. (Erről bővebben itt írtunk.) A gázai határtól két kilométerre lévő faluban válogatás nélkül gyilkolták le az embereket, a helyieknek esélye sem volt. A megtámadott házak némelyikén még kint van a nem sokkal korábban kihelyezett ünnepi dekoráció. Egy túlélő, aki egy biztonságos szobában vészelte át a támadást, elmondja, hogy öccsének végig kellett hallgatnia, ahogy megölik az anyját. Még aközben is, hogy az interjú készül, rakétafenyegetés miatt kell biztonságba húzódniuk.

A Kfar Aza-bejelentkezés külön:

Hogyan történhetett ez, kérdezi a Channel 4 riportere az izraeli hadsereg egyik tagját, aki nem tud mást mondani, mint hogy még hetekig, hónapokig fogják vizsgálni, miért nem tudták megvédeni az embereket a terrortámadástól, és hogy mindent megtesznek, hogy soha többet ne történhessen ilyen.

Bár a stáb Gázába most nem tud bejutni, egy ott élő kollégájuk segítségével felvételeket mutatnak arról is, mi történik most ott. A légicsapások tejes városrészeket rombolnak le, a civilek elmenekülni sem tudnak (már az Egyiptom felé vezető határ is zárva van), egy orvos pedig elmondja, hogy már most túl vannak terhelve, pedig ez még csak a háború kezdete. Elmondja azt is, hogy annyira nincsenek felszereléseik, hogy egy égési sérültet fertőtlenítő helyett csak sima szappannal tudtak kezelni. „Ha otthon maradunk, meghalunk, ha kimegyünk az utcára, meghalunk” - mondja egy nő. Egy férfi elmondja, hogy ők kaptak értesítést az izraeli hadseregtől, hogy lakóhelyükre hamarosan légicsapás érkezik - ezután 5-10 percük volt menekülni.

A gázai jelenetek külön:

A műsorban megszólal a Hamász terrorszervezet Bejrútban tartózkodó szóvivője, Oszama Hamdan (19:20-tól).

Hogyan tudják megindokolni ártatlanok, teljes családok és gyerekek legyilkolását - kérdezi Matt Frei műsorvezető. A Hamász-szóvivő szerint ez „rossz kérdés”, miért nem a palesztin áldozatokkal foglalkoznak inkább. A Channel 4 riportere többször is visszakérdez, hogyan indokolhatja bármilyen történelmi vagy jelenbeli sérelem ártatlan civilek legyilkolását. A Hamasz-szóvivő erre nem ad választ, csak azt mondja, a palesztinok szenvedésével senki sem foglalkozik. Amikor a riporter azt veti fel, most épp az ő gyilkolásaik miatt bombázza az izraeli hadsereg Gázát, vagyis a Hamász felelős az áldozatokért, azt mondja: a valódi felelősek inkább a britek, akik Izrael állam létrehozásában játszottak szerepet.

Szóba kerülnek a Hamász által elrabolt túszok is. Matt Frei megkérdezi, tudja-e garantálni, hogy biztonságban lesznek. Hamdan azt mondja, „hadifogolynak” tartja őket, és nem lesz bajuk - arra hivatkozik, hogy jól bántak a korábban öt évig fogságban tartott Gilad Shalit közlegénnyel is. Arra számít, hogy fogolycserét hajtanak majd végre.

Miért fenyegetőztek akkor azzal, hogy minden légicsapás után kivégeznek egy túszt, kérdezi a riporter, mire a válasz: „Mi van a Gázában megölt családokkal? Előbb beszéljünk róluk”.

Nem sokkal ezután a műsorban megszólal az izraeli hadsereg nevében Peter Lerner (30:52-től), aki arról beszél, súlyos kudarc, hogy ez a támadás megtörténhetett, és most azon dolgoznak, hogy megtisztítsák Izraelt a terroristáktól.

Lesz-e szárazföldi bevetés? Van ennek is esélye, erre is fel kell készülni, ha parancs érkezik, mondja.

Mit ér el azzal az izraeli hadsereg, ha lakóépületeket, iskolákat és mecseteket bombáz Gázában - ezzel nemcsak a gyűlölet körforgását tartják életben, kérdezi a riporter.

Lerner azt mondja: a gyűlölet körforgását az tartja életben, hogy terroristák mészárolnak le ártatlanokat Izraelben. A légicsapások pedig elmondása szerint a Hamászt és annak infrastruktúráját támadják, a fenyegetést akarják megszüntetni. „Aki megkérdőjelezi Izrael jogát az önvédelemhez, az a történelem rossz oldalán áll”, mondja.

Nem kérdőjelezem meg, de ez a bombázás valóban eléri azt, amit Izrael akar, vagyis a Hamász uralmának megtörését Gázában? - kérdezi a riporter.

„Mit csináljunk, küldjünk rózsákat, és reméljük, hogy nem csinálnak ilyet többet? Ez nevetséges” - szól a válasz. A gázaiak nem az ellenségeink, a Hamasz az ellenségünk, mondja Lerner. Szerinte a Hamásznak megvolt a lehetősége, hogy újjáépítse Gázát, és annak fejlesztésére fordítson pénzt, ehelyett fegyverekre költöttek.

„A halálra, és nem az életre költötték a pénzeket”, mondja.