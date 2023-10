Rászólt az EU Elon Muskra a Twitteren terjedő álhírek miatt

Dörgedelmes levelet fogalmazott meg Elon Musknak, a korábban Twitter, most már csak X néven ismert közösségi platform tulajdonosának Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért felelős biztosa. Ebben a biztos figyelmeztette a milliárdost, hogy a közösségi oldalán nagyon sok álhír terjed a Hamász izraeli támadásaival kapcsolatban, és felszólítja, hogy az X 24 órán lépjen fel fel határozottan és átfogóan az ügyben. Ellenkező esetben komoly büntetést is kaphat az oldal, az unióban elkönyvelt bevételének 6 százalékát is elvonhatja a bizottság, sőt, adott esetben elérhetetlenné is teheti a szolgáltatást az unió területén. Az EU egy évvel ezelőtt, 2022 októberében fogadta el a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt, amely két hónappal ezelőtt lépett hatályba, és ami arra kötelezi a közösségi médiaszolgáltatókat, hogy ellenőrizzék és szűrjék a platformon pörgő tartalmakat, pont azért, hogy ne terjedjenek félrevezető, hamis és káros információk. Ehhez képest Breton Musk-nak címzett levele szerint a Hamász palesztin terrorszervezet hétvégi támadása óta számos civil szervezet és hatóság jelezte, hogy a Twitteren a témában olyan posztok terjednek, amelyeket más, korábbi katonai konfliktusokban készült videók és képeket, sőt, esetenként videójáték felvételeket állítanak be hiteles izraeli vagy gázai felvételeknek.

photo_camera Thierry Breton figyelmeztet Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

A biztos figyelmezteti Musk-ot, hogy az X-nek a digitális szolgáltatásokról szóló törvény értelmében egyrészt nagyon átláthatóan közölnie kell, milyen tartalmakat engedélyez az oldalán és milyeneket nem, az erre vonatkozó szabályait pedig szigorúan be kell tartania. Másrészt ha illegális tartalomról kap értesítést, ami az EU-ban terjed, akkor gyors és határozott lépéseket kell tennie, hogy a törvény előírásainak megfeleljen.

Musk egy X bejegyzésben reagált a levélre, azt kérve, hogy a bizottság hozza nyilvánosságra azokat az állítólagos törvényszegéseket, amikre Breton "célozgat". A biztos annyit válaszolt, hogy a most Musk-nak és a cégének kell bizonyítania, hogy nemcsak beszélni, cselekedni is képes (can walk the talk). (Guardian)