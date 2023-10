Szerbia ellen Budapesten is 2-1-re győzött, szinte biztosan Eb-résztvevő a magyar válogatott

A magyar válogatott a belgrádi 2-1 után hazai pályán is legyőzte, szintén 2-1-re Szerbiát a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőjében. A magyar csapat így 5 mérkőzés után 13 ponttal vezeti a G-csoportot. A második helyen Szerbia áll 6 meccsből 10 ponttal, a harmadik helyezett Montenegrónak szintén 5 meccsből 8 pontja van.

A csoportból az első két helyezett juthat tovább, három nap múlva Szerbia Montenegrót fogadja, a mieink az 5 ponttal negyedik helyezett litvánokhoz mennek, szóval már most szinte biztos, hogy a mieink kijutottak az Eb-re, de matematikailag is biztos ez a keddi meccsek után lehet. Az esetleges kaunasi győzelem azt is jelenti majd, hogy az 1986-os vb után juthat ki magyar válogatott ismét pótselejtező nélkül világversenyre, és sorozatban a harmadik Eb-jén lehet ott.

photo_camera Varga Barnabás gólja a 20. percben

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az első negyedórát a szerbek kezdték lendületesebben, a nyolcadik percben Mitrovics esett el a magyar tizenhatoson belül, a játékvezető nem adott tizenegyest, egy perccel később Gudelj kapáslövését kellett Dibusznak védenie. A mieink negyedóra után találtak magukra, előbb egy szerb blokkolás után Szoboszlai ívelhetett be szögletet, és bár abból még nem volt veszély, nem sokkal később Nego és Varga Barnabás összjátéka után Varga a belgrádi meccs után a Puskásban is gólt lőtt a szerbeknek. A 20. percben ezzel lett 1-0.

A szerbek négy perccel később Mitrovics fejesével még csak majdnem, a 33. percben viszont Strahinja Pavlovics egy szöglet utáni fejesével már tényleg egyenlítettek. A középkezdés után viszont nagyjából egy perc telt el, és Nego újabb gólpasszt adott, ezúttal Sallainak, aki a tizenhatosról lőtt a bal felső sarokba (2-1).

A szerbeknek még az első félidő hosszabbításában is volt egyenlítési lehetőségük, de Zsivkovics fejesét és Gacinovics lövését is védte Dibusz.

A statisztika alapján szerencséje is volt a magyar csapatnak az első félidőben: a várható gólokat mutató xG 0,25-0,71 volt a szerbeknek, a kaput találó lövés 4:2 – vagyis mindkét kaput találó magyar lövés gól lett –, a labdabirtoklás 63:37 százalék volt a javukra.



photo_camera A második magyar gólt szerző Sallai Roland a szerb Pavlovics mellett Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Szünetben kettőt is cserélt a szerb kapitány, bejött a Juventusban játszó Filip Kosztics és Dusan Tadics. Az 51. percben Mitrovics, az 54.-ben Tadics talált kapuba, de a mindkét gólt elvették les miatt.

A második félidő közepén kissé leült a játék, részben azért is, mert a hatvanadik perc után egymást követték a cserék, a magyar csapatból a két gólpassz adó Nego is lejött. A cseréken kívül a 68. percig nem sok történt, akkor viszont Varga Barnabás eldönthette volna a meccset, de a fejese a kapulécet találta el. A 71. percben aztán a szerbek is csak kapufáig jutottak, Tadics, illetve Pavlovics lőtt kapufát. A szerb támadás utáni magyar kontrából viszont Bolla már csak a kapussal állt szemben, de mellélőtt.

A hátralévő időben volt egy-egy sárga lap (Vargának és Milenkovicsnak), egy nagyobb Varga-lehetőség, amikor a középre tartó fejesét védte Milinkovics-Szavics szerb kapus, illetve a 91. percben Mitrovics még az ötösről fejelhetett, de csúnyán mellément, és nem volt veszélyes az a szerb szöglet sem, ami az utolsó esélyük lehetett volna a 94. percben. A lefújás után már csak enyhe rossz hír volt, hogy Kalmár sárga lapot kapott, majd kiállították.

A győzelemmel a magyar válogatott nemcsak szinte biztos Eb-továbbjutó, de megőrizte kilencmeccses veretlenségi sorozatát. Legutóbb tavaly szeptemberben az olaszok nyertek a Puskásban a Nemzetek Ligája utolsó körében.

Magyarország-Szerbia 2-1 (2-1)

Puskás Aréna, 58 215 néző, v.: Francois Letexier (francia)

Gólszerzők: Varga B. (21.), Sallai (34.), illetve Pavlovic (33.)

Sárga lap: Varga B. (78.), Botka (93.), Kalmár (94., lefújás után), illetve Milenkovic (77.)

Kiállítva: Kalmár (a lefújás után)

Magyarország: Dibusz - Fiola (Botka, 74.), Lang, Szalai A. - Nego (Bolla, 62.), Nagy Á., Styles (Kalmár, 62.), Kerkez - Sallai (Kata, 74.), Szoboszlai - Varga B. (Ádám, 84.)

Szerbia: V. Milinkovic-Savic - Erakovic (Tadic, a szünetben), Milenkovic, Pavlovic - Zivkovic (Radonjic, 75.), Gudelj, S. Milinkovic-Savic, Terzic (Kostic, a szünetben) - Lukic (Ratkov, 84.), Mitrovic, Gacinovic (Djuricic, 67.)