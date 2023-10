Bod Péter Ákos: Magyarország nem szuverén, rettentő nagy függésben van

Bod Péter Ákos, az MTA doktora, volt ipari és kereskedelmi miniszter, valamint volt jegybankelnök, Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, valamint Surányi György volt jegybankelnök beszélgetett a magyar gazdaság kilátásairól és kihívásairól a Budapest Economic Fórumon kedd délutáni programjában. A gazdasági szakértők egyetértettek abban, hogy bár most kedvező a helyzet, főleg 2022 őszéhez képest, a jövő évet nagyon sok bizonytalanság övezi, és a magyar gazdaság számos szempontból most is katasztrofális állapotban van.

„Olyan ez, mint a fogorvos után: úgy érezzük, egy kicsit jobb az életünk. De aztán vissza kell menni” – mondta Bod Péter Ákos annak érzékeltetésére, hogy jobb-e most a helyzet, mint tavaly ősszel volt. Oszkó szerint a két év azért nehezen összehasonlítható, mert az elhúzódó gazdasági hatások például költségvetési szempontból nem 2022-t, hanem ezt az évek vágták tönkre: az egész 2023-as év folyamatos szorongatásról szólt a költségvetésben, aminek részét jelentik az elmaradó bevételek és a magas kamatok miatt megugró kiadások, mondta.

„Tavaly annyira rossz volt a helyzet, hogy a várakozások pozitívak voltak. Idén a várakozások már csak bizonytalanok.

Remény van, hogy megindulhat a növekedés, de rettentő bizonytalan a helyzet, bármikor bármi az arcunkba robbanhat. Nem mernék fogadni, hogy stabil konszolidáció kezdődik” – mondta a volt pénzügyminiszter.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői közül ketten is megemlítették a jelen nem lévő Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert. Surányi György annak apropóján, hogy a miniszter büszke arra, hogy az ország 26-28-30 százalékos beruházási rátával működik, Surányi viszont ezt szégyellné. És nemcsak azért, mert ez az ötvenes éveket idézi – „és tudjuk, mi lett abból” –, hanem azért is, mert mert ez azt jelzi, hogy nagyon alacsony a beruházások hatékonysága. A vásárlóerő-paritáson alapuló egy főre GDP-adatok és a fogyasztási adatok Surányi szerint azt mutatják, hogy

hülyeségekre fordítjuk a beruházásokat.

Bod Péter Ákos pedig akkor, amikor arról beszélt, hogy Magyarország helyzete „nagyon különös most”, mert

„rettentő nagy függésben vagyunk (...) A magyar gazdaságpolitika most függ, nem szuverén, mondjuk ki”.

Ezután tért rá a kormány kínai útjára, amire utalva azt mondta: „Nagy Márton nagyon hiányzik nekünk. Most, hogy messze van,

nagyon sokba kerül az országnak ez a hosszú út oda meg vissza. És nem az öt repülőgép által elfogyasztott üzemanyag, hanem amivel visszajönnek.

Az országot persze nemcsak az erősödő kínai kötelékek rántják az eddiginél is függőbb helyzetbe. A nemzetközi kamatszint, az energiaárak, a globális monetáris politika („kilenc és félmillió emberre nem lehet független monetáris politikát folytatni”), a hitelminősítői besorolások, az uniós transzferek – sorolta azokat a tényezőket, amikre nincs vagy csak kevés ráhatásunk van, és amik miatt „egészen rendkívülinek” nevezte azt a függést, „amiben most Magyarország benne van”.

November is elhangzott



Amikor az uniós pénzek érkezése kapcsán a moderátor közbevetette, hogy az azokról való megállapodásra „november is elhangzott”, azt felelte: „November is elhangzott, igen. De bölcsen nem volt az év mellétéve.”

A beszélgetés egyik központi témája a lassan egy éve uniós rekordot jelentő magyar infláció volt. Surányi György szerint aggasztó, hogy ha csökken is a fogyasztói árak növekedésének tempója – ahhoz, hogy ilyen magas lett, „hat év konzisztens költségvetési és monetáris politikája vezetett” –, de valószínűleg nálunk a legnagyobb az elfojtott infláció, ami hatalmas feszültségeket okoz egyes szektorokban. Ilyen elfojtott inflációs tényezőnek nevezte a rezsicsökkentést, a kamatsapkákat vagy az egyes hatósági árakat.

photo_camera Surányi György volt jegybankelnök, Oszkó Péter volt pénzügyminiszter és Bod Péter Ákos volt ipari miniszter és volt jegybankelnök, valamint Madár István moderátor a Budapest Economic Fórumon

A költségvetésben szerinte nem az a legnagyobb katasztrófa, hogy mekkora lesz a deficit (a célszámot a kormány most emelte a GDP 3,9 százalékáról 5,2 százalékra). Egyrészt azért, mert a pénzforgalmi szemléletű hiány már négy éve 7-9 százalékon van, ami nagyon magas, de másrészt főleg azért, mert ekkora hiány mellett a legfontosabb gazdasági-társadalmi szerkezeti problémákat egyáltalán nem enyhítette a magyar gazdaságpolitika. Surányi itt az egészségügy, az oktatáspolitika és az innováció mellett a termelékenységet is megemlített, tragikusnak nevezve, hogy az csak évi néhány tized százalékkal növekszik.

Szerinte a költségvetésben 2000-3000 milliárdot lehetne egy értékváltással átcsoportosítani úgy, hogy az segítené a társadalmi stabilitást.

A termelékenységet Oszkó is említette, felidézve, hogy az 2010 előtt még jóval magasabb, 1,7 százalék körüli volt, és már akkor aggódtak azért, hogy milyen alacsony. Szerinte Magyarországon a költségvetési szigor annyira prioritás minden máshoz képest, hogy a globális versenyben ez nem fenntartható. Azt mondta, lehet magasabb deficit mellett gazdálkodni, ha az nem egyszer felmutatható, rövid távú növekedési célokat szolgál, hanem strukturális változtatásokat.

Ha már sokat költünk, költsünk oktatásra



Az oktatási rendszert említett ő is, mondván: nem az a baj, hogy magas a hiány, hanem hogy így sem költünk elég pénzt az oktatásra. „Ha már költünk, először költsünk az oktatásra (...) nem értem, az oktatási rendszer miért nem nagyobb prioritás a gazdaságpolitika érdekében is” – fogalmazott.

A szakértők kritikusan, illetve aggodalommal beszéltek az infláció alakulásáról is.

„Az egy számjegyű infláció nálunk eredmény. Olyan értéknek fogunk örülni év végén, amitől Nyugaton pánikolnak”

– mondta Oszkó. Ráadásul jövőre „kis választási év” lesz, így lehetséges, hogy „megcsúszik-e a kormány keze, pláne most, a lengyel helyzetet látva”.

Az a magyar infláció, amit év végére várunk, az a három hónappal korábbi uniós átlag, erről beszélt Bod is. Valamint arról, hogy az infláció csökkentése kifizetődik ugyan a növekedésben, de csak középtávon, öt-tíz év alatt. Innentől kezdve az a kérdés, hogy mikor lesz választás. Mert ha választás lesz, akkor elengedik az egyensúlyi mutatókat, aztán ha nyernek, akkor majd kezdenek vele valamit, ha buknak, akkor meg az utódok nyakába szakad a baj, erről már Bod beszélt.

Hogy jövőre újra meglódulhatnak az árak, annak kockázatáról mindhárman beszéltek. „Minden jövő évi bizonytalansági tényező felfelé mutató inflációs kockázatot jelent” Oszkó szerint, így az árszabályozó hatások, a reálbér-növekedés és a „kisválasztás” is. Ezért szerinte az általános várakozásokhoz képest magasabb infláció és kamat, alacsonyabb növekedés vár ránk jövőre. Ez azért is baj, mert a magasabb infláció magasabb kamatpályát eredményezhet, ami nagyobb teher a költségvetésnek.

Nem volt kis teljesítmény



Surányi arról beszélt, hogy tartós árstabilitás csak a fiskális és monetáris politika összhangjával érhető el, ami „nem volt az MNB-nek világos az elmúlt másfél évig”. Szerint a magyar inflációnak abban a részében, ami a külső tényezőktől független, a kormány és a jegybank felelőssége fele-fele, és ezt a plusz 12-13 százalékot nem volt „kis teljesítmény összehozni”.

Surányi a felelősségek kapcsán arról is beszélt, hogy az idei, várhatóan 18 százalékos inflációban benne van az MNB veszteségének a monetizálása is, és ami az MNB mérlegében orbitális veszteség, az a vállalkozásoknál orbitális nyereség. Vagyis a jegybank maga teremti meg az infláció egyik forrását, a belföldi keresletet. Ennek a pénznek a kiszívása, a sterilizálás rengeteg pénzbe kerül majd.

Szerinte a jövő év azért is fontos, mert ha „ jövőre komolyan veszik önmagukat”, és az idén 5-6 százalékos költségvetési tényleg le akarják vinni 3 százalékra akar lemenni, akkor költségvetési oldalról nemhogy stimulust nem kap a gazdaság, hanem restriktív, megszorító gazdaságpolitika jön. És ha ilyen körülmények között a reálkeresetek tíz százalékot meghaladó mértékben nőnek, akkor az a vállalati szférát fogja összenyomni.