Björk az izlandi vadlazacokért és a szökött tenyésztett lazacok ellen tüntet legújabb számával

Még idén októberben új számot hoz ki Björk, amit az instagramján egy mutáns, visszataszítóan deformálódott fejű halat ábrázoló képpel jelentett be.

A szám alapja húsz éve pihen Björk archívumában, most a katalán reggaeton-énekesnővel, Rosalíával kiegészítve fejezte be. A páros a bejövő profitot az izlandi ipari haltenyésztés ellen tevékenykedő aktivistáknak ajánlja fel.

A szabadvízi halfarmokból rendszeresen elszökő lazacok komoly veszélyt jelentenek Izland élővilágra, a téma tüntetést robbantott ki október elején Reykjavíkban.

photo_camera A tüntetők rovarirtóval locsolnak le döglött halakat.

Izland legnagyobb popsztárjától nem szokatlan a természetvédelmi aktivizmus, 2008-ban a Radiohead énekes-dalszerzőjével, Thom Yorke-kal adott ki közös dalt Náttura címmel, aminek összes bevételével az izlandi alumíniumgyárak építése elleni harcot támogatta. 2019-ben Greta Thunberggel szólította fel az izlandi miniszterelnöknőt a klímavészhelyzet kihirdetésére, bár ez eredménytelennek bizonyult. Björk a számról ezt nyilatkozta: „Ez a legpoposabb szám amit ki fogok adni, ezért akartam hogy jó ügyet szolgáljon.” kép



A természeti kincseiről híres Izlandon élők nagy része elítéli a nyitotthálós szabadvízi haltenyészetet, de az iparnak otthont adó kistelepüléseken ragaszkodnak hozzá.

Bár a kisebb, partközeli falvak fellendítésében az iparág jelentős szerepet játszott, a régió lakosaiból csupán 5,5 százalékának biztosít munkát. A halakat 50 méter átmérőjű, vízbe engedett, kúp vagy cilinder alakú hálókban tartják, egy hálóban akár 200 000 hal is élhet. A problémát a tenyésztett lazacok gyakori, tömeges szökése jelenti, amit a ragadozók által kirágott, vagy idővel elvékonyodó háló teszi lehetővé. Az elszabadult lazacokat a haltenyésztő cégek sokszor nem jelentik be, félve a bírságoktól. Az Arnarlax nevű vállalat például 81000 lábakélt példányról felejtett el beszámolni 2021-ben. A fogságban tartott lazacok kisebb úszókkal rendelkeznek mint vadon élő társaik és a tömegük is nagyobb, de ami a legfontosabb, az elszabadult egyedek 70 százaléka nem képes egy évig sem életben maradni a szabadban. Ennek ellenére a két lazacfaj keveredése mégis bekövetkezik. A gének keveredése csökkenti az ivadékok túlélési esélyeit, valamint a tenyésztett egyedek új vírusokat hozhatnak be az ökoszisztémába.



„Ez több mint figyelmeztető jelzés, itt most a vadlazacok jövője a tét” - nyilatkozta a lazacszökésekről Jón Kaldal, az Izlandi Vadvilági Alaptól. Az Izlandot sújtó környezeti katasztrófára Reykjavíkban tüntetéssel reagáltak, amit az Austurvöllur téren tartottak október 7.-én. A tömeg kifütyülte Guðlaugur Þór Þórðarsont, a környezetért, energiáért és klímaváltozás körüli ügyekért felelős minisztert, aki később elismerte, hogy lépniük kellett volna. Ezen kívül megköszönte a tüntetőknek, hogy demonstrálták szolidaritásukat és felhívták a kormány figyelmét erre a problémára.

A dal promóciós anyagait spanyolul is kiadják, abban a reményben, hogy más országok figyelmét is fel tudják hívni a szabadvízi halfarmok veszélyeire. Rosalía szerint „A halfarmok helyzete Argentínában és Chilében is tragikus.”

Björk három kérdést tett fel magának, mielőtt beállt volna az ügy mögé: „Megállíthatjuk? Megváltoztathatjuk? Megmenthetjük az izlandi vadlazacokat?” Az énekesnő szerint minhárom kérdésre igen a válasz.

A cikket Ács Berta írta.