Nem viszi a Kúriára az ügyét Pető Attila, akit egyházi vezetők jelentettek fel zaklatásért

Pető Attila ügye 20 éve zajlik, 7 éve a nyilvánosság előtt, de ennek a történetnek az egyik – a bírósági – szakasza most lezárul.

A gyerekkorában egy katolikus pap által molesztált férfi 2019-ben sokadszorra is megpróbált információkat kapni az esztergomi érsekség vezetőitől, akik válasz helyett az „isteni jog védelmében” feljelentették zaklatásért. Bár végül Erdő Péter bíboros is elismerte, hogy Petőnek köszönettel tartozik az egyház, amiért jelentette a zaklatást, ami végül sok más áldozat előállásához és az elkövető kizárásához vezetett, a beosztottjai nemcsak a kommunikációtól zárkóztak el, hanem attól is, hogy az ügy dokumentációját megosszák az érintettel. A két feljelentő közül közben Snell György segédpüspök koronavírusban elhunyt, míg Süllei László helynök, Erdő Péter jobbkeze a tárgyaláson kérte, hogy mentsék fel Petőt, és egyben ő maga is elismerte, hogy követtek el hibákat az eljárásaik során.

Az ily módon abszurddá váló per viszont ment tovább, a részletekre itt nem térünk ki, többször tudósítottunk róla. Aki ezekről lemaradt, annak talán a Süllei és Pető szembesítését hozó tárgyalással érdemes kezdenie. Erről készült ez a videónk is:

link Forrás

A bíróság februárban másodfokon is kimondta, hogy Pető háborgatta a két egyházi vezetőt, akiket főleg telefonon próbált elérni, és két rendbeli zaklatás miatt megrovásban részesítették. Ennek gyakorlati következménye nincs, de szimbolikus jelentése van: az első áldozat, aki névvel vállalta, hogy egy pap gyerekkorában molesztálta, zaklatónak lett minősítve. Pető ezért vette fontolóra, hogy az évek óta tartó, megterhelő jogi procedúrát végigviszi. De a 444-nek küldött nyilatkozata szerint most letett erről:

„Hosszas gondolkozás után úgy döntöttem, hogy nem viszem tovább a Kúriára a bíróságon zajló zaklatási ügyemet. Az elmúlt hónapok megerősítettek abban, hogy ezt a küzdelmet nem a bírósági tárgyalótermekben kell megnyernem, ugyanis a társadalmi megítélése az ügyemnek lényegesebb. Az elmúlt hónapok üzenetei, támogatásai megerősítettek abban, hogy ez a kiállás nem volt hiábavaló. Csak remélni tudom, hogy a Magyar Katolikus Egyház elöljárói idővel belátják tévedéseiket, szembe mernek nézni a múltjukkal, és ezt követően biztosítanak számunkra egy szerethetőbb, biztonságosabb, megbízhatóbb közösséget.”

Tabuk dőltek meg

A Helsinki Bizottság ügyvédje, Ivány Borbála emlékeztetett, hogy Pető tulajdonképpen minden feltűnés nélkül, könnyen elengedhette volna az ügyet, ha elfogadta volna az ügyészség által a nyomozás során ajánlott megrovást, vagy később a meghallgatása nélkül a bíróság által hozott büntetővégzést, amelyben próbára bocsátották. Mindennapjait nem érintették volna ezek a szankciók. „Attila azonban harcolt, és tenni akart azért, hogy az őt molesztáló, a katolikus egyház sajátos hozzáállását kihasználó pap ügye ne maradjon titokban a nyilvánosság előtt, az egyház felelősséget vállaljon. Ez végül megtörtént. A per teret adott arra, hogy tabuk dőljenek meg.”