Pető Attila: „A küzdelemnek lesz értelme”

„Amikor a magyar katolikus egyház vezetői 2019 nyarán megtették feljelentéseiket, tudniuk kellett, hogy sokat kockáztatnak. Hogy ha terveik nem válnak be, akkor egyházon belül és kívül, itthon és külföldön is ők lesznek azok, akik nemcsak hátat fordítottak egy áldozatnak, hanem utána is mentek.” Ezzel kezdődött az a két évvel ezelőtti cikkünk, amelyben először számoltunk be róla, hogy az egyházi vezetők kezdeményezésére indult, nagyon furcsa rendőrségi eljárás során vezetőszáron vitték a cellájába Pető Attilát, és bent is tartották, amíg véget nem ért Erdő Péter ünnepi miséje augusztus 20-án. Amit amúgy Pető nem tervezett megzavarni.

A kamaszkorában egy pap által molesztált férfinak még Erdő Péter bíboros szerint is köszönettel tartozik az egyház, amiért jelentette a zaklatását, ami végül sok más áldozat előállásához és az elkövető kizárásához vezetett. Az Erdő Péter vezette érsekség „nevében és képviseletében” feljelentést tevő Süllei László helynök a tárgyaláson bocsánatot kért az eljárás során vétett hibákért, és azt kérte a bíróságtól, hogy ne ítélje el Petőt.

photo_camera Régebbi címlapképünkön az azóta elhunyt Snell György segédpüspök, aki szintén feljelentette Petőt; Süllei László, az esztergomi érsekség helynöke, illetve főnökük, Erdő Péter bíboros-érsek Grafika: Kiss Bence

Ezekből a nyilatkozatokból az látszik, hogy végül az esztergomi érsekség vezetése se gondolhatta olyan jó ötletnek a feljelentést, amit ugyanakkor, állításuk szerint, már nem lehetett visszavonni. Ahogy azt korábban részletesen bemutattuk, Pető már a legelején könnyedén kiszállhatott volna az ügyből, hiszen az ügyészség ejteni akarta az ügyét „a hatóság rosszallását kifejező” megrovással. Ez a lehető legenyhébb intézkedés, a jog nem is nevezi büntetésnek, nincs gyakorlati következménye. De Pető ezt nem akarta, mert a határozat szövegében szerepelt, hogy „a gyanúsított cselekménye 2 rendbeli, a Btk. 222. § (1) bekezdésébe ütköző zaklatás vétségének a megállapítására alkalmas”, amit szerinte ő nem követett el, amikor hivatali elérhetőségeiken kereste az ügyében eljáró egyházi vezetőket. Ezeken kívül egyszer belerúgott egy bezárt ajtóba, amikor nem nyitottak neki ajtót a plébánián, de a védelem szerint ez sem meríti ki a zaklatás fent hivatkozott tényállását, amit az valósít meg, „aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja”.

Így is megérte

Pető tehát bíróságra ment, kvázi elvi okokból, és mert azt akarta, hogy derüljön ki minél több minden az ügyéről, és mert nem gondolta úgy, hogy megkeresései zaklató jellegűek lettek volna. A bíróság azonban máshogy látta, múlt héten végül jogerőre emelkedett a megrovása, vagyis két év pereskedés után visszajutott ugyanoda: a legenyhébb joghátrányt jelentő ítélethez, aminek gyakorlati következménye nincs, de szimbolikus annál inkább.

A saját ügyében, hivatalos csatornákon indított, végig válasz nélkül maradt megkereséseit tehát tartós háborgatásnak ítélte a másodfokú bíróság is, és a Fővárosi Törvényszék közleménye szerint „az elsőfokú bírósággal szemben súlyosító körülményként értékelte a törvényszék azt, hogy a vádlott garázda jellegű magatartást tanúsított akkor, amikor megrugdalta a plébánia ajtaját.”

„Tetteimnek egyetlen egy mozgatórúgója volt, az pedig a csillapíthatatlan tenni akarás. Tettem ezt sokáig helyesen, a megfelelő normákat és kéréseket betartva, a fokozatosság elvét követve. A múlt héten viszont olyan ítélet született, amit azóta sem viselek könnyen. Zaklatóvá válni jogerősen (még ha tudod, hogy igazad is van), egy kellemetlen bélyeg és egy nagyon rossz üzenet, ami a túlélőket és a későbbi áldozatokat illeti” - írja friss nyilvános posztjában Pető.

„Csalódott vagyok, de azt gondolom: megérte ez a pár év küzdés”

- írja, mert szerinte „a Magyar Katolikus Egyházban számtalan pozitív változás indult el”, amihez kellett az áldozatok bátorsága, illetve a sajtó és a jogvédők munkája. Pető saját bevallása szerint hívőként próbálta változásra bízni az egyházát. De most azt érzi, hogy „egy olyan család javításáért küzdök, akik egy jó ideje elfordultak tőlem, akik nem nyitottak felém, nem akarták felismerni, hogy a jó szándék is vezérel a számonkérések mellett.”

Ahogy eddig sem, ezután sem indít pert a Magyar Katolikus Egyház vagy vezetői ellen, de azt kéri tőlük: „Forduljanak az áldozatok felé, segítsék és óvják őket. Adjanak meg számukra minden elképzelhető segítséget, legyen az lelki, pszichológiai, mentálhigiénés vagy akár anyagi segítség. Beszélgessenek velük, hallgassák meg őket, és tegyenek meg minél többet azért, hogy egy jobb és szerethetőbb egyházzá válhassanak, ahová majd bizalommal vihetik családok a gyermekeiket táborokba, hittanra, a plébániára. Hiszem, hogy ez előbb-utóbb, de sikerülni fog.”

Bejegyzésében azt is hangsúlyozza: egyik fő célja az volt, hogy segítsen a többi áldozatnak. „Ez az ítélet félelmet kelthet bennük, eltántoríthatja őket attól, hogy feldolgozhassák a saját traumájukat, sőt, arra gondolhatnak, hogy talán majd őket is megalázzák, félvállról veszik és megkérdőjelezik az igazukat, esetleg ugyanúgy feljelentik őket, mert csillapíthatatlan az igazságérzetük.” Arra nem tér ki, hogy tovább akar-e menni a Kúriára, de sorstársainak azt üzeni, hogy leginkább velük akar foglalkozni:

„Üzenni akarok nektek, túlélőknek is, nektek, akik olvassátok ezeket a sorokat és szomorúak vagytok, csüggedtek és fáradtak, esetleg féltek, nem mertek beszélni. Bebizonyítom nektek a történtek ellenére is, hogy az igazságnak van gyümölcse, még ha nehezen is érik meg, még ha többször is fáradunk majd el, mint gondoltuk volna. Bebizonyítom nektek, hogy a küzdelmünknek lesz (van!) értelme, hogy rengetegen fognak támogatni titeket is, mellétek állnak majd, és felemelnek benneteket.”



Az egyház megint hallgat

Mivel világszerte párját ritkítja (én konkrétan egyetlen esetről sem tudok), hogy az áldozatok meghallgatására és segítésére felesküdött katolikus egyház vezetői feljelentenek egy áldozatot, ezért az ATV joggal fordult a legmagasabb fórumhoz, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciához. Azt szerették volna megtudni, hogy tervez-e az egyház bocsánatot kérni Pető Attilától a történtekért, vagy a molesztáló pap kizárásával lezártnak tekintik az ügyet. Azt válaszolták, hogy az ügyben az Erdő Péter vezette Esztergom-Budapesti Főegyházmegye az illetékes.

A 444 még múlt héten megkereste az érsekséget, aztán kedden reggel újra írtam a központi címükre, illetve külön a sajtós munkatársaknak. Azt szerettem volna tudni, hogy miként értékelik utólag az eljárást és a saját döntésüket a feljelentésről, illetve hogy tervezik-e kiadni Pető Attilának legalább a rá vonatkozó részeket a vizsgálati anyagból.

Nem válaszoltak semmit. Hétfőn írtam külön a feljelentést tevő Süllei László érseki helynöknek, aki szintén nem válaszolt.