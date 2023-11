Nyáry Krisztián: Tetszik L. Simon kurucos kiállása, de a törvényt annak idején ő is megszavazta

„A sajtóban és a közösségi médiában a civil kurázsi diadalaként ünneplik a lépést. A helyzet azonban ennél jóval bonyolultabb, s egyben jóval szomorúbb”

– írja a Facebookon Nyáry Krisztián a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett World Press Photo tárlat körüli botrány apropóján. (A történet röviden: a mi hazánkos Dúró Dóra törvénysértésre hivatkozva betiltatta a kiállítás látogatását a 18 alattiaknak ezek miatt a fotók miatt, mire a múzeumigazgató L. Simon László egykori fideszes képviselő és államtitkár a hosszú sorokat ábrázoló fotóval megköszönte Dúrónak az ingyenreklámot, és közölte, hogy nem tudják betartani az előírást, mire a radikális politikus Orbán figyelmét is felhívta az ügyre egy magunkfajtázós posztban.)

No de miért bonyolultabb és szomorúbb a helyzet, mint ahogy eddig hittük? (Nem mintha eddig nem lett volna elég bonyolult, de főleg szomorú).

Nyáry egyfelől emlékeztet arra, hogy a homoszexualitás kulturális termékekben való megjelenítését tiltó törvényt „nem Dúró Dóra, még csak nem is Csák János hozta, hanem az előző választási kampány idején az Országgyűlés. A törvényt minden akkori kormánypárti képviselő, köztük L. Simon. László is megszavazta”; igaz, elismeri, hogy „a múzeumigazgatóvá kinevezett L. Simon álláspontja az üléspontjával együtt változhatott a kérdésben.”

Nagyobb baj az, hogy amit szabad L. Simonnak, nem szabad a könyvesboltnak. „Egy ilyen kurucos kiállást” Nyáry szerint csak ő engedhet meg magának kockázat nélkül. „Ha ugyanis bármilyen könyvesbolt hasonlóan érvelne, és közölné, hogy nem kérhet személyi igazolványt a vevőitől, a vegzálásukkal megbízott vármegyei főispánok ellenőrei a szemükbe nevetve büntetnék meg őket súlyos összegekre. Ha ők hivatkoznak rá, hogy a törvény érthetetlen és hemzseg az önellentmondásoktól, nem kapnak választ, csak annyit, hogy a jogszabályokat be kell tartani”.

Azt is megjegyzi (akárcsak Dúró a legutóbbi posztjában), hogy a múzeum kétszáz méteres közelségében van egy templom is, márpedig „a könyvesboltok esetében nemrégiben elkezdődött a 200 méter méregetése”. Azok eljárások még nem zárultak le, senki sem tudja, miért jár büntetés, és miért nem, Nyáry szerint egyelőre csak az biztos, hogy az állam szelektíven tartja be saját jogszabályát, és miközben a könyvesboltokat már büntették is a törvény miatt, egy állami múzeumnak ettől nem kell félnie.