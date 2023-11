Orbán Viktort felköpenyezték, majd megkucsmázták Kazahsztánban

Nemcsak állami kitüntetésben részesült, hanem hagyományos kazah öltözetet is kapott Orbán Viktor Asztanában.

A magyar miniszterelnök rövid idő alatt több outfitet is kipróbálhatott. Előbb latin-amerikai elnököket idéző színes szalagot viselt:

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Majd egy földig érő, hagyományos kazah köpenyt is ráterítettek:

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Orbán be is állt a közös képre Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnökkel, amikor újabb kiegészítő érkezett: egy kucsma. Miután ez is a helyére került, jöhetett még egy fotó:

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

A kép természetesen Facebookra is kikerült, a Trónok Harcát megidéző „Közeleg a tél" felirattal. Soha ne várja kisebb mosollyal a telet magyar miniszterelnök!