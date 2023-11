RUBINT! Réka! nyerte! a! magyar! felkiáltójel! bajnokságot!

photo_camera Pozsgai! Tamás! Fotó: Mudra László

Közel 24 órán át úgy tűnt, hogy Pozsgai Tamás jégkorongozó nyeri a közösségi médiában folyó nem hivatalos magyar felkiáltójel-bajnokságot. A remek sportoló nevelőegyesülete, a Dunaújvárosi Acélbikák 50. születésnapja alkalmából adott interjút az esemény hivatalos oldalának. Olyan szenvedélyes interjút, hogy az összes válaszának minden egyes mondata felkiáltójelre végződött! Komolyan!



Már az amúgy is erős hangulatú, ráadásul többértelmű és az idézőjelezést is bravúrosan megoldó nyitómondat is ilyen az első válaszában:

„1996-ban Kercsó Árpi bácsi járta az iskolákat és toborozta a kishokisokat! Sokan kedvet kaptunk hozzá, „szerencsére”, és beleszerettünk a sportágba!" De tényleg ilyen az összes válasza:

„Személyes rituálém nem volt, most nincs! De az akkori csapatnak volt egy közös kiáltása az öltözőben, mielőtt jégre léptünk! Ezt még a nagyoktól tanultuk!” Nem is beszélve arról, hogy

„Igen én már a tapasztaltabb játékosok közé tartozok! Nyilván a körülmények és maga a játék is sokat változott! A jégkorongról és minden más városi sportágról már akkor nagy volt a rajongás a közönség felől!” Még ki sem élveztük ezt a szenzációs tempót, amikor kiderült, hogy ha Pozsgai Tamás – más sportágból vett analógiával élve – a felkiáltójelezés Ronaldója, akkor pechjére egy időben él a műfaj Messijével.

Aki maga Rubint Réka. Az ismert bulvárlaplakó most éppen abból az apropóból posztolt a Facebookra, hogy a Sztárbox című tévéműsorban a 36 éves, jó erőben lévő Istenes Bence műsorvezető agyba-főbe verte Rubint 18 éves, a minél több szalagcím végett celebvágóhídra küldött fiát, szegény Norbi Juniort.

A bejegyzés minden mondata felkiáltójelben végződik, akárcsak Pozsgainál, de Réka Asszony nem állt meg ennyinél, és egyes mondatainak szinte az összes szava után felkiáltójelet írt, a legjobb ez:

„Tudjàtok, hogy mi szàmít?! Az, hogy ez a kisfiú, a mi fiunk végre ki tudott lépni a Schobert–Rubint házaspár árnyékából és NEMES! Tiszta szívű! Igazi harcosként, maximális tisztelettel az ellenfelével szemben 4! csodálatos menetben, 5! hónap felkészüléssel megküzdött Önmagáért!” Szerencse, hogy az ismert házaspár fia ilyen ügyesen lépett ki az árnyékukból, bár talán még lesz ezzel dolga, ha abból indulunk ki, hogy Rubint azzal kezdte a bejegyzést, hogy ez a nemes harcos

„Norbikakènt /mint egy kis oroszlán/ ment ki tegnap este a Szavannára vadászni és felnőtt oroszlánként küzdött és állt helyt!” Rubint Réka odaadó édesanya, de a legszenvedélyesebb pillanatokban sem feledkezik meg a humor fontosságáról. Ezért is írhatta a következőket azután, hogy a fiát bucira verték:

„És ahogy tegnap este a szorítóban mondtad, ez csak a kezdet! Ez volt életed első, nem akármilyen teljesítményű meccse, ahonnan határ a csillagos ég!” Hová lehet fejlődni a szédelegve vérzéstől, ebben mi lehet a határ?

Ezt! EL! sem! merem!!! képzelni!