Sunak kirúgta a belügyminiszterét

Rishi Sunak brit miniszterelnök hétfőn elbocsátotta belügyminiszterét, Suella Bravermant – közölte egy kormányzati forrás. A múlt héten Braverman szembeszállt Sunakkal, amikor keményebb fellépést szeretett volna látni a palesztinbarát tüntetésekkel szemben.

„Ez így nem mehet tovább. London utcáit hétről hétre gyűlölet, erőszak és antiszemitizmus szennyezi. A nyilvánosság tagjait zaklatják és megfélemlítik. Különösen a zsidó emberek érzik magukat fenyegetve. További lépésekre van szükség" – írta pár napja, amikor több mint háromszázezren vettek részt a londoni palesztinpárti megmozduláson. Akkor több mint 140 embert tartóztattak le, miután szélsőjobboldali ellentüntetők összetűzésbe keveredtek a rendőrséggel.

photo_camera Suella Braverman pár napja Rishi Sunak társaságában. Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

Braverman kijelentéseit nemcsak az ellenzéki Munkáspárt tagjai, de a konzervatívok közül is többen bírálták. Ez vezetett ahhoz, hogy a miniszterelnök végül leváltotta. A Sun bulvárlap politikai szerkesztője szerint James Cleverly külügyminiszter lépne a helyére. Ez azt is jelenti, hogy további változások is várhatóak a kabinetben.



(Reuters)