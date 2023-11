Orbán Viktor kihagyja Budapest szülinapját

Pénteken lesz 150 éves Budapest, az egész éves programsorozat megkoronázásaként este a Vígszínházban tartanak majd gálaestet.

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere ennek apropóján arról is beszélt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, hogy a gálára elhívták Novák Katalin köztársasági elnököt is, aki várhatóan beszédet is mond majd az eseményen.

Küldtek meghívót Orbán Viktor miniszterelnöknek is, ő azonban nem lesz jelen, a kormányt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter képviseli majd.



Karácsony Gergely beszélt arról is, hogy megnyitják a Városházát a budapestiek előtt, és hamarosan elérhető lesz Budapest tortája, ami szerinte nagyon finom. Arról egyelőre nem esett szó, Orbán Viktor megkóstolja-e a tortát.