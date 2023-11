Már a Dnyipro keleti partján vannak az ukránok

Az ukrán csapatok több hídfőállást létesítettek a Dnyipro folyó Herszon megyei szakaszának keleti partján. Oroszország két nappal korábban már elismerte az átkelés tényét, de azt mondták, hamarosan visszafoglalják.

Andrij Kovaljov vezérkari szóvivő szerint az ukránok már nem csak átjutottak, de sikerült megszilárdítani állásaikat. A hadművelet célja, hogy megvédjék a Dnyipro nyugati pártján fekvő Herszon lakosságát az orosz bombázástól. Kovaljov szerint az ukránok szabotázs- és felderítőakciókat hajtanak végre a Dnyipro keleti partján, céljuk az orosz lőszer- és élelmiszerutánpótlás szállításának megnehezítése. A tavaly novemberben felszabadított várost - ez volt az ukrán hadsereg egyik legjelentősebb sikere - szinte folyamatos tűz alatt tartják az oroszok.

photo_camera A Dnyipró folyó Herszon közelében egy augusztusi felvételen - szinte leküzdhetetlen akadály Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

Az oroszok és az ukránok is arról számolnak be, hogy a most folyó hadműveletekben jelentős veszteségeket okoztak a másik félnek.

A Dnyipro egy szinte leküzdhetetlen természetes akadállyá vált a déli fronton. Ha az ukránok a megfelelő haditechnikával és utánpótlással át tudnának rajta kelni, akkor megnyílhatna az útjuk az oroszok által 2014-ben elfoglalt Krím felé. Átkelésről korábban, így augusztusban is jöttek hírek, de az oroszoknak gyorsan sikerült visszaszorítani az ukránokat. A Krím elérése a nyári ellentámadás sikertelensége után egyelőre csak egy nagyon távoli célja lehet az ukránoknak.

Rácz András november elején írta a 444-en, hogy nem voltak reálisak azok az ukrán politikusok, akik a nyáron arról beszéltek, hogy hamarosan visszafoglalják a Krímet. „Van bizonyos keserű iróniája annak, hogy a fentiek alapján Kijev ugyanúgy villámháborúval számolt saját ellentámadása megtervezésekor, mint Oroszország az Ukrajna elleni nagy léptékű támadás elindításakor” - írta a háborús elemző.

(Via Reuters)