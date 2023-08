Ukrán katonák kelhettek át a Dnyeperen

Orosz katonai bloggerek információi alapján az ukrán erők augusztus 8-án pár hajóval átjuthattak a Dnyeper keleti partjára, Kozacsi Laheri település közelében, írja orosz katonabloggerekre hivatkozva legfrissebb napi jelentésében az Institute for the Study of War (ISW).

Összesen maximum 7 hajó szállhatott partra, mindegyikben 6-7, vagyis egy rajnyi katonával. Az összesen két szakasznyi ukrán erő áttörhette az orosz védelmi vonalat, és 800 méternyire behatolhatott Herszon megye orosz kézen lévő keleti parti részébe.

Az egyik blogger szerint az orosz hadvezetés nemrégen erről a területről csoportosított át a zaporizzsjai frontra elitlégideszant alakulatokat. Az átvezényelt deszantosok helyét mozgósított tartalékosok vették át, ezzel gyengült itt az orosz védelem.

photo_camera A Dnyipró folyó Herszon megyében Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

Herszon megye oroszok által kinevezett kollaboráns vezetője, Vlagyimir Szaldó tagadta az ukrán partraszállás hírét. Azt mondta, az orosz tüzérség visszaverte a támadókat. Az orosz bloggerek szerint Szaldó azért nyilatkozta ezt, hogy elkerülje a pánikot a régióban.

Augusztus 8-a estére számos orosz forrás frissítette az állításait. Arról számoltak be, hogy az orosz erők visszaszorították az ukrán katonákat a partvonalra, Kozacsi Laheri felett pedig megtartották az irányítást. A folyó mellett kézi lőfegyverekkel folytatott összecsapásokról számoltak be.

Az ukrán hadvezetés egyelőre nem közölt információt a történtekről.