Szegeden bukkant fel Takács Mihály, a Puskás Akadémia volt igazgatója, akit egyik pillanatról a másikra rúgtak ki 2020-ban

Senki nem értette és a mai napig sincs rá magyarázat, hogy 2020 őszén miért kellett egyik pillanatról a másikra távoznia Takács Mihálynak, a Puskás Akadémia igazgatójának. De olyan sebesen, hogy a 24.hu korabeli híre szerint az utolsó munkanapján a szolgálati autójának kulcsát elvették, a számítógépét lezárták. Ezzel egy időben az eszéki focicsapat felügyelőbizottsági elnöki posztjáról is mennie kellett, pedig nem sokkal korábban nevezték ki. (Az Eszék akkor már papíron nem volt Mészáros Lőrincé, valójában a mai napi erős szálak fűzik össze őket.)

Három évnek kellett eltelnie, hogy ismét halljunk Takács Mihályról, aki a Szeged-Csanád Grosics Akadémia szakmai igazgatója lett, írja a klub honlapja a Személyi változás az utánpótlásban című cikke. Az akadémiát az a Kiss-Rigó László püspök alapította, aki kifejezetten jó viszonyt ápol Orbán Viktorral. (Azt írják a cikkben, hogy Takács 21 évet töltött a Puskás Akadémiánál, ami - ha igaz lenne - különösen nagy bravúr lenne, mivel csak 2005-ben alapították.) Első nyilatkozatában elmondta: büszke arra, hogy Szegedre került, állandóságra és kiszámíthatóságra törekszik, az emberi méltóság tisztelete a legfontosabb, a kemény munka híve.

Takács nem volt akárki. Orbán Viktor személyi edzőjeként dolgozott egy időben, 2010-től a miniszterelnök sportpolitikai tanácsadója is volt. Már a Puskás igazgatójaként dolgozott, amikor 2015-ben kiderült: a miniszterelnöki kabinetirodát vezető Rogán Antalnak is ad tanácsokat. Díjakat is szépen kapott, 2017-ben Seszták Miklós fejlesztési minisztertől vehetett át egy kitüntetést a sportfejlesztésben végzett áldozatos munkájáért, egy évre rá pedig megkapta a Terstyánszky Ödön-díjat.

Amúgy a névadó Grosicsnak az égvilágon semmi köze nem volt a szegedi futballhoz, leszámítva, hogy a Honvéd vagy a Tatabánya futballistájaként látogatott a városba. Hogy akkor honnan a Grosics név? Ő volt Kiss-Rigó kedvenc kapusa. Az is érdekes, hogy a hagyományosan kék-fekete színeket viselő Szeged pár éve átadott stadionjának székeinek jelentős része pedig zöld színű. Ugye, kitalálják? Igen, Kiss-Rigó kedvenc csapata a Fradi. A felnőttcsapat nevében a 2011 is benne van, amivel a klub jelzi: nem vállal közösséget a gazdag szegedi futballhagyománnyal. Az első szegedi fociklubot egyébként 1899-ben alapították. Éppen abban az évben, amikor a Ferencvárost is.