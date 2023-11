Nem csak akkugyárat hoznak Magyarországra a kínaiak

Magyarországi leányvállalatával vetné meg a lábát Európában a fémlemezgyártó Beijing Wingain Machinery & Electronics Co. Ltd, írja a hvg.hu. A cégről a Bloomberg azt írja, hogy a vasúti menetdíjbeszedő berendezések és más automata vezérlőberendezéseken kívül a napelemekhez is fontos alkatrészeket gyárt és árusít.

photo_camera Orbán Viktor miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök 2019. április 25-én Pekingben. Fotó: Andrea Verdelli/AFP

A Wingain Európa Gépészeti és Kereskedelmi Kft. Magyarországon is gyártásra, valamint nagykereskedelmi árusításra készül, székhelyét a csongrádi ipari parkban jegyeztette be. Az ipari park célja a honlapján elérhető leírás szerint „a fejlett, környezetbarát technológiai folyamatokat képviselő ipari tevékenység, továbbá nagy és kisvállalatok telepítése”. Szerintük a park azért vonzó a high-tech cégek számára, mert az „környezetvédelmi szempontból tiszta”.

Kína egyre több befektetését hozza Magyarországra, amit egyebek mellett amiatt is kritizálnak, mert a magyar oldalról nem lesz nagy a hozzáadott érték. Más európai országokban jellemzőbb, hogy „a hazai innovációt támogatva alakítják az akkumulátorgyártást, ha bevonnak kínai tőkét, azt sokszor vegyesvállalati formában teszik”, írta a Szabad Európán korábban Éltető Andrea, a KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa.

Matolcsy György jegybankelnök, aki gyakran kritizálja a kormány gazdaságpolitikáját, egy kínai propagandalapban „Magyarország és Kína élen jár a tudásalapú gazdasági együttműködésben az Egy övezet, egy út kezdeményezés keretében” című cikkben írta le véleményét.