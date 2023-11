A következő fogalmakkal ismerkedhetünk meg csütörtöktől: eső, hó, havas eső, ónos eső, fagyott eső

Eső, hó, havas eső, ónos eső, fagyott eső is jöhet – írja az Időkép előrejelzése. Mindez azért van, mert csütörtökön és pénteken hazánk az enyhe, nagy nedvességtartalmú mediterrán és a hideg, fagyos légtömegek ütközőzónájában fog elhelyezkedni, ami kiadós csapadékkal jár majd. Úgy számolnak, hogy december 1-én megközelíthetjük a hónap átlagos havi csapadékmennyiségét, ami 46 milliméter.

Jelen állás szerint északon, északnyugaton van esély tartósabb havazásra, sőt akár több órán át tartó ónos eső is jöhet. Az ország többi részén péntek estig eső lehet a jellemző csapadékforma, majd péntek estétől nyugat felől egyre többfelé havazás válthatja az esőt.

Mindez azt is jelenti, hogy az ország különböző területei között akár húszfokos hőmérséklet-különbség is előfordulhat. Északon, északnyugaton csak -1, -2 fokot mutatnak majd a hőmérők, miközben a déli-délkeleti határ mentén akár a 15 fokot is elérheti, meghaladhatja a hőmérséklet.