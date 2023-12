A vihart kavart októberi inflációs adat után még kisebb áremelkedésről számolt be a KSH

Novemberben 7,9 százalékra csökkent az éves infláció Magyarországon – közölte pénteken a KSH. Az októberihez képest az árak nem változtak. Az élelmiszerek ára már az inflációtól elmaradó mértékben, 7,1 százalékkal nőtt a KSH adatai szerint. A 7,9-es szintén alacsonyabb inflációt nagyjából két éve, 2021 decemberében mért a KSH.

Az adatban jelentős szerepe volt annak, hogy

a KSH szerint a háztartási energia 18,1 százalékkal olcsóbb lett, elsősorban a vezetékes gáz árának 36,2 százalékos csökkenése miatt. Ezzel kapcsolatban figyelemreméltó, hogy az Eurostat épp egy nappal a mostani adatközlés előtt jelentette be: vizsgálja az energiainfláció számítási módszerét, erről „az inflációs statisztikák európai uniós szintű harmonizációjára irányuló szélesebb körű erőfeszítések részeként” tárgyal a KSH-val (a magyar statisztikai hivatal erre nem reagált). Az is érdekes, hogy egy csütörtökön ismertetett felmérés szerint novemberben a magyar mikro- és kisvállalati szegmens csaknem háromnegyede (73%) az energiaárak emelkedését jelölte meg a legnagyobb kihívásként, azaz nagyobb arányban panaszkodtak erre, mint tavaly (71%) .

A KSH által közölt jelentős gázárcsökkenést ellensúlyozta viszont az üzemanyagok árának 25,4 százalékos emelkedése. És ha már közlekedés: jelentősen, 12,6 százalékkal drágultak a szolgáltatások is, elsősorban az „autópályadíjak, gépkocsikölcsönzés és parkolás” alkategóriában mért 20,7 százalékos áremelkedés, valamint az „utazás iskolába, munkahelyre” jelentkező alkategóriában 21,7 százalékos drágulás miatt. A szeszes italok ára több mint 10 százalékkal nőtt, a tartós fogyasztási cikkeké 0,4 százalékkal.

A KSH szerint a havi szintű 0 százalékos infláció abból fakad, hogy

az élelmiszerek átlagosan 0,5 százalékkal drágultak, meghatározóan az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déli gyümölcs) árának 6,6 százalékos emelkedése miatt;

a járműüzemanyagok ára 3,6 százalékkal csökkent,

a ruházkodási cikkek 1,2 százalékkal drágultak;

a háztartási energiáért 1,2, ezen belül a vezetékes gázért 2,5, a tűzifáért 0,6 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, mint októberben.

Az éves maginfláció viszont relatív magasan ragadt, 9,1 százalék volt novemberben a 10,9 százalékos októberi után. Az infláció és a maginfláció különbsége így az előző havi 1 százalékról 1,2 százalékra nőtt (a maginfláció az inflációnak a hektikusan, gyakran szezonális hatásokra változó, külső gazdasági hatásoktól megtisztított része, ami az általános inflációs rátánál jobban jelzi a fogyasztói árak változásának hosszabb távú tendenciáit).

És ha már hosszabb távú tendenciák: az is látszik, hogy az éves infláció csökkenésében továbbra is jelentős – bár kissé enyhülő – szerepe van az úgynevezett bázishatásnak, vagyis annak, hogy egy évvel korábban extrém mértékben nőttek az árak. Ha azt nézzük, hogy a két évvel korábbival összevetve hol tartanak a fogyasztói árak, akkor tavaly november óta folyamatosan 30 százalék fölötti értéket látunk.

Hitelességi aggályok

A statisztikai hivatal mostani adatközlését azért is várta fokozott figyelem a gazdasági közéletben, mert az elmúlt napokban több fórumon is felmerült a kérdés, hogy mennyire hitelesek a propagandaminiszter Rogán Antal alá tartozó KSH adatközlése.

Főleg egy inflációs adaton, az októberi, épp a kormány által hangoztatott egy számjegyű cél elérését jelentő 9,9 százalékon akadtak fenn sokan, szerdán a Népszava cikkezett a KSH-ról és az inflációs adatszámítás módszertanának változásáról – szakértők szerint a régi módszertannal 11 százalék fölött lett volna az infláció –, amire itt reagált a statisztikai hivatal.

Ez azonban nem volt túl megnyugtató. Egyfelől, mint korábban írtuk, csütörtökön az Eurostat is bejelentette, hogy vizsgálja a magyar inflációszámítás módszertanát, másfelől csütörtök reggeli kommentárjában külön kitér a magyar adatok körüli bizonytalanságra Tatha Ghose, a Commerzbank szakembere. A Portfolio.hu által idézett véleménye szerint „a legkomolyabb aggály, hogy a kormány felülről szól bele a KSH munkájába, vagyis politikai nyomásra jelentetnek meg kedvezőbb adatokat, ugyanakkor azt külső szemlélőnek nehéz eldöntenie, mennyi ebben az igazság”. Megjegyezte, hogy ezzel a problémával olyan, befektetésre nem ajánlott országokban találkozni, mint például Törökország vagy Oroszország; a KSH erre válaszul közölte, hogy nem manipulálják az adatokat.

Elemzői vélemény a novemberi adatokról

Novemberben is tovább folytatódott az infláció mérséklődése, amit főként a bázishatások és a továbbra is gyenge lakossági kereslet okoz. A Covid-válság előtti tipikus szezonalitás szerint az év utolsó negyedévében meglódulnak az árak Magyarországon, ám ez a hatás most gyengének tűnik, ami arra utal, hogy a vásárlók visszafogott kereslete miatt a kereskedők árazási ereje gyenge maradt – értékelte az adatokat Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója.

A szakértő szerint a reálhozamok emelkedése tovább növelheti a hazai deviza és kötvények vonzerejét a külföldi befektetők szemében. Összességében ezek a folyamatok továbbra is támogatják a kamatcsökkentési ciklus folytatását és az állampapírhozamok csökkenését a tipikusan alacsony likviditású év végi időszakban. „Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a bázishatások kifutása után jóval nehezebb dolga lesz a jegybanknak, várakozásaink szerint az infláció jövőre nem fog ilyen gyors ütemben csökkenni” – tette hozzá a szakember.