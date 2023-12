Karácsony Gergely magyar Dubaj helyett Parkvárost látna szívesen Rákosrendezőn

Rákosrendező Budapest egyik aranytartaléka, ezért nem mindegy, hogy Parkváros épül ott a budapestieknek vagy luxuslakások és vigalmi negyed - helyezi képbe követőit Karácsony Gergely főpolgármester Facebook-posztban arról, hogy mit is gondol a kormány által erősen támogatott, mini-Dubajként emlegetett projektről.

Kis kitérő, hogy miről is van szó. Lázár János építésügyi miniszter - megerősítve a korábbi híreket - hétfőn arról beszélt, hogy a 130 hektáros területen - a kötöttpályás közlekedés fenntartásához szükséges területeket leszámítva - 95 hektáron terveznek beruházást. Ebből 60-65 hektárt építenének be, 20-25 hektáron pedig közparkot hoznának létre. A síneket lefednék, így a zöldfelület egy része a vasúti pálya fölé kerülne. A fejlesztésre körülbelül 1 milliárd eurót költene a magyar kormány, 5 milliárd eurót pedig magánszektorból érkező befektető adna. Utóbbit államközi szerződés megkötése után választanák ki. Lázár a befektető személyére vonatkozó kérdésre azt válaszolta, sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja, hogy az tényleg a Burdzs Kalifát építtető arab üzletember, Mohamed Alabbar lesz-e. Bár a tervekben állítólag szerepelnek felhőkarcolók is, Lázár ezt nem szeretné.

És akkor visszatérve Karácsony Gergelyre. A főpolgármester bemutatta a főváros saját terveit. „Rákosrendező területe alkalmas egy olyan új, fenntartható városrész kiépítésére, ahol 8-10 ezer budapesti család lel otthonra, és munkahelyek tízezrei jönnek létre. Az új negyedben egy 30-40 hektáros városi közpark épül, benne a negyeden átfolyó Rákos-patak vizéből felduzzasztott tóval. A már rendelkezésre álló és fejlesztendő kötöttpályás közlekedésnek, az új gyalogos és kerékpáros tengelyeknek köszönhetően a közlekedés is fenntartható módon zajlik”.

A főpolgármester szerint Rákosrendező jövőjéről „szakmai és politikai konszenzus volt korábban, hiszen az első terveket még az előző ciklus idején, Tarlós István főpolgármestersége alatt kezdték el készíteni a fővárosi szakemberek. A kormány most mégis sutba dobja mindezt, hogy helyette a külföldi érdekeket szolgáló mini-Dubaj projekt épüljön. Láttunk már ilyet: így kukázta a kormány az egyébként konszenzust élvező Diákváros terveit is, hogy helyette a kínai Fudan egyetemnek biztosítson helyet”.

Karácsony szerint jobb belátásra kell bírni a kormányt. Ehhez arra is szükség lenne, hogy a kormány hozza nyilvánosságra az eddig megszületett döntések iratait, és először folytasson egyeztetéseket az önkormányzatokkal a fejlesztés jövőjéről. Csak ezt követően jöhet a befektető megkeresése.



A Főváros részletes tervei itt nézhetők meg.