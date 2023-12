Több hónap benzináresését intézheti el a kormány egy mozdulattal

Az adóhivatal közzétette a honlapján a jövedéki adók január elsejétől érvényes mértékét. Egy liter dízelt így 2024-től 142,9 forintnyi, míg egy liter benzint 152,9 forintnyi jövedéki adó terhel. Mindkét üzemanyag adója 32,55 forinttal nőne így – ezek azonban nettó értékek, az adót is adó terheli, a jövedéki adót a 27 százalékos áfa. Így literenként mindkét üzemanyagfajta 41,3 forinttal lesz drágább január 1-jén, mint december 31-én volt.

Azt már lehetett tudni, hogy egy európai uniós előírás miatt a magyarországi üzemanyagok jövedéki adóját jócskán fel kell emelni. A nyáron azt jelentették be, hogy a kormány literenként 41 forintos emelésre készül. De mivel ez az adószint a 420 forintos euróig elegendő az uniós kötelezettségünk teljesítésére, és mivel a forint most ennél nagyjából tíz százalékkal erősebb, voltak olyan spekulációk, hogy a kormány – részben az infláció elleni harc jegyében – nem emeli ilyen mértékben az adót. Most kiderült, hogy de.

Azt természetesen most még nem lehet tudni, hogy mennyi lesz a benzin és a dízel ára december 31-én, és így mennyire változik másnapra. Amit viszont igen: ez a 41 forintos drágítás nagyjából annyinak felel meg, mint amennyit a benzin ára október elejétől mostanáig csökkent: október 10-én volt 610 forint az átlagára, most 573 forint. A dízel átlagára most 593 forint, ennél 41 forinttal drágábban november elején volt, mint az ábrán is látható, november 8-án 631 forintba került.

Egyébként ha a mostani árszinteken lépne életbe az új jövedéki adó, akkor a dízel egyik napról a másikra 6,9 százalékkal, míg a benzin 7,2 százalékkal drágulna.