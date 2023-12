Majka díszpolgár lett

„Hat ez a nap is eljött :)” - írja Instagramon Majoros Péter, azaz Majka, esetleg Majka Papa, úgy is mint Majesz. „Köszönöm a városnak , hogy felnevelt, kitanított, és a végén 21 ev elteltével sem feledkezett meg rólam. Hálás vagyok!” - írja a zenész, aki 21 éve került be az első Való Világba.

photo_camera Átadás a Tiszti Kaszinó Tükörtermében. Balon Ózd jobbikos polgármestere, Janiczak Dávid. Fotó: Janiczak Dávid/Facebook

„Karrierje, sikerei és közéleti szereplései során Ózd város jó hírét is tovább vitte országunkban - írta Facebookon Janiczak Dávid, Ózd jobbikos polgármestere, majd folytatja. - Sokat küzdünk a sztereotípiák ellen, és Majkán keresztül az ország bármely pontján azt látják az emberek, hogy Ózdon is vannak tehetségek. Jótékonysági akcióit bár nem szokta nagydobra verni, például az egészségügy és a sport területén, Ózdon is többször segített már.”