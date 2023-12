Nagy Feró rendőrökkel vitetné el Ascher Tamást

A 45 éve alakult Beatrice vezetője, Nagy Feró interjút adott a Friss Híreknek, amiben az énekes tanúbizonyságát adta annak, hogy mára nemhogy az Aczél György-féle, hanem inkább a Biszku Bélát idéző kultúrpolitika hívévé vált.

link Forrás

A saját bevallása szerint is Fidesz-csicska – aki egy ideje sportot űz abból, hogy ultrakonzervatív megjegyzéseket tesz – többek között elmondta azt is, hogy teljes mellszélességgel támogatja a Fideszt, de szerinte a kormány kultúrpolitikája túl sokat enged meg a liberálisoknak, például a tusványosi fideszes fesztiválon is felléphetett a Quimby. Krúbi szerinte trágár, Nagy Feró például nem tenne dehonesztáló megjegyzéseket Gyurcsány Ferencre. Azahriah-t viszont – ahogy a legtöbb fideszes influenszer – zseninek tartja.

A Katona József Színházban a Demokratikus Koalíció tagjainak adott jegyárkedvezményről beszélve a Kossuth-díjas Nagy Feró azt mondta Ascher Tamás Kossuth-díjas színházi rendezőről, a színház főrendezőjéről (az SZFE egykori rektoráról), hogy:

„Nálam az Ascherékért kimegy két rendőr, és elviszi őket, befejeztük!” Arra a felvetésre, hogy ez tisztára olyan, mint a szocializmus, és tényleg ilyet akar-e, Nagy Feró azt mondta: „A bírói társadalomban mindenki balos.” Azt mondta, Ascherhez is minden reggel hajnali fél ötkor ki kellene küldeni a rendőröket ellenőrzése, ahogy vele tették annak idején, amitől depressziós lett.

A majdnem 78 éves horthysta – aki 1979-ben még a művészet kedvéért egy szál faszra vetkőzött egy felvételen – most úgy véli, a kormánynak nem kellene eltűrnie minden avantgárd előadást a színházakban. „Az én adómból ne tessék már a farkadat kiverni a színpadon!” – mondta Nagy Feró, aki azt azért megengedi, hogy ilyet lehet, csak nem közpénzből, ha pedig az emberek nagy többsége erre odamegy, „akkor kell elköltözni Németországba”.

Persze a rendszerhez idomulás nem új jelenség Nagy Ferónál, már a besúgó Vikidál Gyula is azt jelentette, hogy Nagy Feró 1983 szeptemberére egészen megbarátkozott a Kádár-rendszerrel.