Nemet mondott Orbán a kárpátaljai magyar kérésre

Hiába kérték kárpátaljai magyar vezetők Orbán Viktort, hogy támogassa Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, a miniszterelnök velük is azt közölte, hogy azt nem tartja időszerűnek.

Kárpátaljáról hétfőn írt öt magyar politikus közös levelet Orbán Viktornak, melyben Ukrajna EU-csatlakozásának támogatását kérték. Szerintük Ukrajna, miután "jelentős előrelépést tett a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítására vonatkozó európai bizottsági ajánlások végrehajtása terén, ... megérdemli az ebbe az irányba tett erőfeszítéseit".

A magyar kormány korábban elsősorban a magyar nemzetiséget is súlyosan érintő ukrán oktatási törvények visszavonásától tette függővé Ukrajna európai integrációjának támogatását. A törvényt végül múlt héten az ukrán Rada az Európai Bizottság javaslatának megfelelően visszavonta, amivel elvileg elhárulhatott volna az akadály. A magyar kormány azonban ehelyett bekeményített, és immár a nemzetiségi jogoktól függetlenül, általában sem támogatja a csatlakozási tárgyalások megkezdését. A kérdésről az Európai Tanácsnak most csütörtök-pénteken kellene döntenie.

photo_camera Gulyás Gergely a Kárpátaljai Református Egyház ünnepi közgyűlésén Beregszászon január 28-án. Fotó: Nemes János/MTI/MTVA

A kárpátaljai magyar vezetők által Charles Michelnek és Orbán Viktornak címzett levél nyíltan szembemegy Orbán elutasító álláspontjával. Igazán meglepő az volt benne, hogy azt az UMDSZ-t vezető Zubánics László és Babják Zoltán munkácsi polgármester mellett két KMKSZ-es politikus, Petei Judit és Rezes József is aláírta, noha a KMKSZ a Fidesz legszorosabb szövetségesének számít. "Határozottan felszólítjuk az uniós tagállamok vezetőit, hogy továbbra is támogassa Ukrajnát az európai integráció útján. ... Ukrajna még az Orosz Föderáció Ukrajnába irányuló teljes körű inváziója alatt is folytatja a szükséges reformokat, és továbbra is hű az európai integrációs értékekhez" - írták.



Orbán Viktor Zubánics Lászlónak küldött válaszát Havasi Bertalan ismertette kedden az MTI-vel. Eszerint Orbán ugyan biztosította az UMDSZ elnökét arról, hogy "a magyar kormány mindent megtesz, hogy megvédje az ukrajnai magyar közösség jogait", a kérést elutasította, mert "Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdése jelenleg nem időszerű", mivel azt az Európai Bizottság nem tudta megfelelően előkészíteni az Európai Tanács decemberi ülésére. "Biztosíthatom, hogy a jövőben is azon dolgozunk, hogy az ukrajnai magyar közösség egy békés, stabil és fejlődő országban élhessen" - zárta levelét Orbán Viktor.