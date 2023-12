Az ukrán nemzetiségi szószóló nem szólalhatott fel a parlament szerdai Ukrajna-vitájában

Sajnos a mai parlamenti vitában nem tudok felszólalni, lévén, hogy Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásának kérdése nem nemzetiségi, hanem EU-s napirendi pont – posztolta Facebookján Grexa Liliána, a magyar parlament ukrán nemzetiségi szószólója. Így azt a megoldást választotta, hogy a keddi parlamenti ülésen napirenden kívüli felszólalásban ismertesse az álláspontját, és kérje a képviselőket, valamint a kormányt: segítse Ukrajnát, az ukrán népet azzal, hogy támogatja az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését.

„Minden racionális érvet értek, és azt is tudom, hogy a kormányoknak elsősorban az országuk érdekeit kell nézni, de én azt hiszem, ebben a helyzetben, mikor Ukrajna véglegesen meg akar szabadulni a magából kikelt agresszor befolyásának fojtogató láncától, nem kellene – főleg nem a szabadságáért ugyancsak sokat szenvedett Magyarországnak kellene – kioltani az ukrán nép reményének lángját” – fogalmazott a szószóló, aki a posztját azzal zárta: „Isten óvja a pokolian nehéz tél elé néző ukrán népet!” Íme a teljes, nagyjából ötperces beszéd:

Korábban a kárpátaljai magyar (és szlovák) kisebbségek is kérték anyaországuk kormányait, hogy támogassák az ukrán uniós csatlakozásról szóló tárgyalások megkezdését. Orbán Viktor azonban kedden közölte velük: hiába kérik a magyar vezetők, akkor sem támogatja Ukrajna EU-csatlakozását. A miniszterelnök a szerdai parlamenti vitában is abszurdnak és nevetségesnek nevezte a csatlakozási szándékot. Ukrajna korábban már módosította a magyar kormány által sokáig kifogásolt nyelvtörvényt is, de a Putyin orosz elnökkel a háború kitörése óta is jó kapcsolatot ápoló, és egyetlen uniós vezetőként személyesen is találkozó Orbánt láthatóan ez sem győzte meg.