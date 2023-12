A magyar kormánynak még bőven lesz lehetősége arra, hogy megakassza az ukrán csatlakozást

Akik a miniszterelnök szerdai beszédéből próbálták megtippelni, mit tesz majd másnap, azokat alaposan meglephette, hogy a vétó beválallása helyett Orbán Viktor egyszerűen kisétált az ülésteremből, amikor az uniós vezetők az ukrán csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szavaztak. Előző nap Orbán hosszan beszélt arról a magyar parlementben, szerinte mennyire abszurd, nevetséges és komolytalan jelenleg Ukrajna csatlakozása, és „a magyar kormánynak nem is áll szándékában támogatni ezt”. A Fidesz egy határozati javaslatot is beterjesztett, ami a parlamenttel mondatná ki, hogy Ukrajna nem áll készen az uniós csatlakozásra.

„Ukrajna európai uniós tagsága így, ebben a formában éles ellentétben áll Magyarország érdekeivel. Ukrajnát lehet és kell is segíteni. De senki sem akarhatja, hogy közben tönkretegyük Magyarországot. Röviden összefoglalva tehát azt mondhatom Önöknek, hogy Magyarország nyomás alatt áll, de nem szabad tágítanunk attól, hogy mi továbbra is az európai józan ész hangja maradjunk”. A Mandinernek pedig egyenesen azt mondta, meg kell akadályozni, hogy az Európai Unió elkövesse ezt „a szörnyű hibát”.

Ehhez képest csütörtökön hagyta, hogy a távollétében a többi 26 uniós tagállam megszavazza az ukrán csatlakozási tárgyalások megindítását. A kivonulás után élesített videójában ezt ennyivel intézte el:



„Hogyha 26-an így döntenek, menjenek a maguk útján, Magyarország ebben a rossz döntésben nem kíván osztozni. Ezért Magyarország a döntéstől a mai napon távol maradt.”

Rögtön ezután Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója gyorsan jelezte, hogy ez csak egy elvi döntés, és a következőkben még hosszú döntési folyamatok zajlanak majd. Az uniós tagságról szóló kérdésekben az Európai Tanácsban egyhangú döntésre van szükség, vagyis ott az összes tagállam támogató szavazata kell. Ugyanakkor ilyenkor a tartózkodás nem akadálya a döntéshozatalnak.

photo_camera Fotó: DIEGO RAVIER/Hans Lucas via AFP

Orbán Balázs elmondta a konkrét tárgyalási csomag összeállításához is egyhangúlag kell hozzájárulniuk a tagállamoknak, és a következő években a tárgyalási eljárás során legalább 70 helyen kell egyhangú döntéshozatalban támogatni Ukrajna európai uniós csatlakozását. Márpedig a magyar kormány továbbra sem támogatja és nem is ért egyet a tárgyalások elkezdésével, ezért fenntartja az álláspontját az uniós színtéren is.

Leo Varadkar ír miniszterelnök is arról beszélt az ülés után, hogy méltányolja Orbánt, amiért nem vétózott, mert nehéz helyzetet okozott volna. Ugyanakkor ő is utalt rá, hogy még sok olyan szavazás lesz, amikor Orbán vétózhat.

A Politico arról ír, hogy több órányi tárgyalás után Olaf Scholz német kancellár javasolta azt a magyar miniszterelnöknek, hogy ha nem hajlandó megállapodni, akkor hagyja el a termet. Más tisztviselők azt mondták a lapnak, hogy előre megbeszélték ezt a koreográfiát.