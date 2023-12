Nagy Márton szemet vetett a védelmi iparra, de Habony Árpád köreivel karambolozhat

Kisgömböcként terjeszkedik az utóbbi időben Nagy Márton: a gazdaságfejlesztési miniszter nemcsak azt érte el, hogy január 1-jétől átnevezzék a tárcáját gazdaságfejlesztésiről nemzetgazdaságira, hanem – értesült lapunk – több területet is bezsákolt hozzá. Nagy a már megszületett kormányzati döntések alapján többek között Szijjártó Péter, Varga Mihály és Rogán Antal kárára terjeszkedik – és a tervei szerint a sornak még nincs vége.

Az már eldőlt, bár eddig még nem került napvilágra, hogy a leendő Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik majd januártól

a turizmus és a vendéglátás, ezeket eddig a Rogán vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelte;

az űriparfejlesztés és a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának ügye, ezeket Szijjártó Péter Külügyi és Külgazdasági Minisztériumától szerezte meg;

valamint az agrártárcától a kereskedelem felügyelete.

A változások elég váratlanul jöttek, információink szerint a területeket veszített miniszterek többsége sem számított rájuk. Ősszel még Szijjártó jelentette be, hogy Magyarország ismét embert küld a világűrbe, Rogánt pedig néhány hete is mint a turizmust is felügyelő minisztert hallgatta meg a parlament gazdasági bizottsága.

photo_camera Orbán jóváhagyására vár

Fotó: Németh Dániel

Nagy Márton azonban ennyivel nem elégedett meg. És azzal sem, hogy Orbán Viktor elvette Varga Mihály pénzügyminisztertől és neki adta át a gazdasági kabinet vezetését. Ami bőven több egyszerű presztízsgyőzelemnél, hiszen ezzel egyidejűleg szélesebb hatáskört is kapott a gazdasági kabinet (ráadásul közben Varga nyakára odaültettek egy háromtagú, a költségvetési fegyelemért felelős bizottságot).

Lapunk több forrásból származó információi szerint a fejlesztési (tíz nap múlva nemzetgazdasági) miniszter most még Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi tárcájától is megszerezne egy igazán zsíros falatot. Úgy tudjuk,

Nagy Márton a teljes védelmi ipart és a HM-ben most Gion Gábor vezette védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkárság nagyobb részét átmozgatná a nemzetgazdasági tárcához. Az nagy kérdés, hogy Nagy Márton a Gion-féle államtitkárságnak pontosan mely részeit tudja megszerezni, ugyanis az rendkívül széles portfólióval rendelkezik. Jelenleg Gion Gábor alá tartozik:

a stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár (Czermann János)

a védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár (Klacsmann Dávid)

a védelempolitikáért felelős helyettes államtitkár (Hajnik László)

A fentiek közül leginkább a védelmi ipar és a beszerzések területe lehet érdekes Nagy Márton számára. Klacsmann Dávid védelmi iparért és beszerzésekért felelős helyettes államtitkár ráadásul rendkívül közeli kapcsolatot ápol Szalay-Bobrovniczky Kristóffal. Klacsmann a kinevezése előtt a miniszter érdekeltségébe tartozó Transmashholding Hungary Kft. jogi igazgatója volt. A védelmi ipar és a beszerzések elvesztésével a miniszter nemcsak egy sok százmilliárdos, rengeteg üzleti lehetőséget magában rejtő területet veszítene el, hanem egy közeli emberét is.

A Nagy Márton-féle terjeszkedési logikába beletartozhat a Porkoláb Imre miniszteri biztos vezette Védelmi Innovációs Kutatóintézet feletti irányítás, valamint Czermann János helyettes államtitkár portófóliájából a stratégiáért való felelősség átvétele is. Utóbbinak a bekebelezése beleilleszthető a Nagy Márton portfólióbővülésével kapcsolatos „makro-NFM", vagyis akkor már „makro-NGM” kommunikációba.

A dolog még nem dőlt el, de a kormányzati körökből és az NFM-ből származó információink egyöntetűen úgy szólnak, Nagy azt szeretné, ha ezek a területek január 1-jei hatállyal már szintén hozzá tartoznának, vagyis gyorsan dűlőre akarja vinni a dolgot. Az ügyről minden bizonnyal Orbán Viktor mondja ki a végső szót. Azt viszont már tudni lehet, hogy Nagy Márton nem akárki érdekeit sérti azzal, hogy Szalay-Bobrovniczky felségvizeire evezett.