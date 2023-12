Mészáros Lőrinc: A Puskás Akadémia a világ egyik legkiválóbb utánpótlásműhelyévé vált

„Újra ünneplőbe öltözött a Puskás Akadémia Sport- és Konferenciaközpont labdajátékcsarnoka, hogy teret adjon a Puskás-család évzáró gálájának” - számol be a felcsúti foci honlapja. Szerencsére nem csak ennyi a beszámoló, kiderül, hogy beszédet mondott Mészáros Lőrinc, és idéznek is a labdarúgó akadémia kuratóriumi elnökétől. Mi is tovább adjuk a karácsonyi üzenetet:

„Az elmúlt tizenöt év munkája, hogy három Puskás-nevelés is szerepel a magyar nemzeti csapatban, amely csoportelsőként jutott ki az Eb-re.” Sallai Rolandról, Nagy Zsoltról és Kleinheisler Lászlóról van szó.

„Erőt kell, hogy adjon ez a siker, amely jelzi: fel lehet építeni egy szép karriert, be lehet kerülni a legjobbak közé.”

„Különösen advent idején hálát kell adjunk a támogatóinknak, akik elkötelezetten segítik a Puskás Akadémiát” – hangsúlyozta a kuratóriumi elnök, részben magnak is köszönetet mondva. Az adófizetőkre nem tért ki.

„Köszönöm a fiatalok munkáját, s azokét is, akik értük dolgoznak az akadémián. Idén igazi klubbá váltunk, megszűnt a párhuzamos működés, összevontuk a felnőttcsapat és az akadémia szakmai munkáját, ezzel régi vágyunk teljesült.”

Itt most meg kell, hogy törjem a felsorolást, mert fontos bejelentés is volt:

„Az elmúlt tizenöt év nem volt zökkenőmentes, ám a fejlődésünk töretlen volt, kiépült az infrastruktúránk,

s a Puskás Akadémia a világ egyik legkiválóbb utánpótlásműhelyévé vált.

Ez is mutatja az erőnket, s minősíti a munkánkat – köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a sikerekhez” - mondta Mészáros Lőrinc, a rendre 7 légióssal kezdő csapat előrelépéséről.

Nehéz lesz innen tovább fejlődni, a naprendszer és az unviverzum lépcsőfokok látszódnak még talán.

Volt egy másik bejelentés is. Jövőre már nem Mészáros cége, a Mészáros és Mészáros a csapat mez- és főszponzora. Pedig azóta, hogy feljutott a Felcsút az NB 1-be, ott virít a játékosok mellkasán az M and M logója.

De azért nagy baj nincs, az új főszponzor is Mészáros érdekeltség: az MBH Bank.

Valószínűleg gáláns támogató lesz a NER-es óriásbank, legalábbis szükség lenne rá. A felcsúti NB I-es csapaot működtető cég ugyanis tavaly, hosszú idő után először, masszívan veszteséges volt. Másfél milliárd forintos mínusszal zártak, mégpedig azért, mert a kiadások növekedése (főleg a játékosbérek) mellett bezuhantak a bevételek. Nem azért mert elmaradtak a nézők, a jegybevétel ugyanis lényegében kimutathatatlan a felcsúti büdzsében, nézők meg amúgy sem nagyon vannak. A bevételi oldal borult meg, a 2021-es 5 milliárd helyett csak 3,7 milliárd fornt csordogált be a felcsúti NB I-es csapa kasszájába, és már kész is volt a baj.

Azért nagyon aggódni nem kell, mert egyrészt jön az MBH szponzornak. Nem mintha a tavaly a 76 milliárd forintos bevétellel, és 17 milliárd forint adózott nyereséggel záró Mészáros és Mészáros Zrt.-nek ne férne bele Orbán hobbijának a szponzorálása. Másrészt külön kasszán van a Felcsúti Utánpóltás Nevelésért Alapítvány, és oda bőven folynak továbbra is az árnyékban tartott eredetű egyéb támogatások is.

Ez 112 milliárd forint összesen. Mindez kiegészíti még a 35 milliárdos tao-bevétel, ami az államkassza helyett ide folyt be.

És ennyiből van most három, korábbi vagy jelenlegi felcsúti nevelés az Eb-re kijutott válogatottban.