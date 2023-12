Hszi Csin-ping jóbarátjának nevezte Vlagyimir Putyint

2023-ban megerősödött a kínai-orosz kapcsolatok alapja, mondta Hszi Csin-ping kínai elnök, miután boldog újévet kívántak egymásnak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Nemcsak a két ország között jó a viszony, hanem Putyin és Hszi Csin-ping személyes kapcsolata is nagyon jó, olyannyira, hogy a kínai elnök „jóbarátjaként” hivatkozott az orosz elnökre. Csin-ping elmondása szerint idén Kína és Oroszország gazdasági alapja is erősödött és a közvélemény is a két ország kapcsolatáról.



„Évszázadok óta nem látott változásokkal, a viharos regionális és nemzetközi helyzettel szemben a kínai-orosz kapcsolatok egészséges és stabil fejlődést tartottak fenn, és folyamatosan a helyes irányba haladtak” - mondta a kínai elnök. - „Közös vezetésünk alatt tovább mélyült a két fél közötti politikai kölcsönös bizalom, szorosabbá vált a stratégiai irányítás, és a kölcsönösen előnyös együttműködés továbbra is új eredményeket hozott.”

Vlagyimir Putyin idén nem volt túlzottan bőkezű az újévi üdvözletekkel, de Orbán Viktornak sikerült az, ami egyetlen uniós vezetőnek sem: Vlagyimir Putyin boldog új évet kívánt neki. (Guardian)