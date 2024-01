Oroszország szerint Ukrajna ismét rakétákkal és drónokkal támadta Belgorodot

Ukrajna 12 rakétát és több drónt lőtt ki szerdán kora hajnalban Oroszország déli-nyugati régiójára, Belgorod városának közelébe – közölte az orosz védelmi minisztérium és helyi hatóságok.

Vjacseszlav Gladkov regionális kormányzó szerint a helyzet „továbbra is feszült" Belgorodban, ahol Oroszország szerint 25 civil, köztük öt gyermek halt meg szombaton ukrán támadásokban. A szerdai rakátatámadás áldozatairól egyelőre nem érkezett hír. Gladkov azt mondta, hogy a károkat a nap folyamán fogják felmérni.

photo_camera Ez még a szombaton Belgorodot ért támadás egyik helyszíne az orosz városban. Fotó: HANDOUT/AFP

Ukrajna azután mérte az első csapást Belgorodra, hogy december 29-én orosz rakéták özönlötték el az ország nagyvárosait. Akkor a helyi hatóságok nem végleges összesítése szerint 11 ember vesztette életét Kijevben, Odesszában, Lvivben, Harkivban, Zaporisszjában és Konotopban, a sebesültek száma több tucatra tehető. Az ukrán védelmi miniszter a háború eddigi legmasszívabb támadásának nevezte ezt. Válaszul megtámadták Belgorodot, majd már emiatt Vlagyimir Putyin elnök bosszút ígért, amit be is tartott. Kedden újabb komoly légicsapás érte Kijevet és Harkivot. Most pedig az ukránok válaszoltak.



A szerdai támadások során az orosz védelmi minisztérium szerint Ukrajna hat Tochka-U ballisztikus rakétát és hat irányított rakétát lőtt ki, amelyeket egy Vilkha rakétaindítóból indítottak. Ukrán források viszont még nem kommentálták ezt az esetet.

(Reuters)