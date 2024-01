A horvát olajvezetékeket üzemeltető cég visszautasítja Hernádi Zsolt vádjait, miszerint sarcolnák Magyarországot

Hernádi Zsolt még kedden beszélt arról az Indexnek, hogy a horvát kőolajszállítási költség négyszerese a méltányos piaci árnak, mert a horvátok visszaélnek Magyarország kiszolgáltatott helyzetével.

A MOL elnök-vezérigazgatója azt is mondta, hogy Horvátország Szlovákiát és Csehországot is megsarcolja. Egyszerűen azért, mert tengerparti országként megteheti. Magyarországnak emiatt továbbra is 60-65 százalékban orosz kőolajat kell feldolgoznia.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444

A horvát olajvezetékeket üzemeltető Janaf nevű cég visszautasította Hernádi vádjait. Közleményükben azt írták, hogy minden felhasználó számára biztosítják az egyenlő bánásmódot, a felekkel pedig a csővezetékben meglévő részesedéseik alapján szerződnek, nem az alapján, hogy melyik jogi személyről van szó.

Hernádit egyébként vesztegetés miatt két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték Horvátországban. A határozat szerint a MOL azért vehette át 2009-ben az INA nevű horvát energiacég feletti irányítást, mert Hernádi lefizette Ivo Sanader akkori horvát kormányfőt. A magyar kormány nem adta ki Hernádit a horvátoknak.