Lázár államtitkára szerint nem tragédia, ha megszűnik a Budapest-bérlet, mert ott a vármegyebérlet. Vitézy szerint ezzel bliccelésre buzdít

„Óriási mértékű a tudatlanság és a minisztérium mostani vezetése vidéki srácokból áll, akik semmit nem tudnak a központi régióról”.

„ Államtitkár úr! Kérem, legalább a saját maga által felügyelt területen tájékozódjon. (...) Lehet, hogy volt keszthelyi polgármesterként ezek az összefüggések ismeretlenek Ön előtt, de Budapesten egy világváros óriási és összetett közlekedési hálózata működik.”

Két reakció abból a több százból, ami Nagy Bálintnak, a Lázár János vezette építési és közlekedési tárca államtitkárának a péntek esti Facebook-posztjára érkezett. Az elsőt Dorner Lajos, a VEKE (Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület) elnöke, a másodikat Vitézy Dávid egyebek mellett volt közlekedési államtitkár fogalmazta meg. Mindkettő jelzi, hogy az államtitkár Budapest-bérletről szóló posztja enyhén szólva sem állt a szakmaiság rögös talaján, és a szakmaiatlanságát politikai indíttatású félremagyarázásokkal, többek között a vidék-Budapest ellentét szításával fejelte meg.

Nagy Bálint szerint ugyanis „a Főváros közlekedése nem a vidék rovására, hanem csak azzal összhangban fejleszthető”, de „ma nem ez a helyzet”. Fájlalja, hogy az a pénz, ami a fővárosnak közösségi közlekedésre jár, „arányaiban is több, mint amennyit bármely másik magyar település kap”, és ráadásul „Karácsony önkormányzata mégis többet kér, akár a vidék rovására is”. A főváros-vidék ellentét felszítása után nyomban hozzáteszi, hogy ez persze „nem a Budapest-vidék ellentét mesterséges szítása”, hanem „egy évtizedek óta létező igazságtalanság, amit kezelni kell”. Méghozzá hogyan? „Nem Budapest rovására, de a vidék javára!” Magyarán: Budapest rovására.

Az államtitkár szerint „nem a pénz kevés, hanem a [fővárosi] gazdálkodás rossz”, ezért került veszélybe a Budapest-bérlet. De sebaj! Ha nem is lesz Budapest-bérlet, „tragédia nincs, hiszen, ha valaki március 1-e után MÁV, Volán vagy HÉV járművön szeretne utazni, akkor egyszerűen megveheti a vármegye vagy országbérletet, ami tökéletesen működik”.

Kezdjük a dolog tárgybeli részével, amivel a közlekedési államtitkár láthatóan nincs tisztában: a megye- és országbérletek a fővárosi közlekedésre nem használhatók. Tehát ha valaki ma Ráckevéről, Gödöllőről vagy Szentendréről HÉV-vel jár a fővárosba (dolgozni, tanulni, bármiért), akkor a főváros határától külön vonaljegyet kell váltania, ha nincs például Budapest-bérlete. Ezt is, a kormány által gerjesztett főváros-vidék ellentétet is szóvá teszi a cikk elején idézett kommentjében Vitézy, aki szerint Nagy Bálint „bliccelést javasol tehát az utasoknak, amikor »tragédia nincs« felkiáltással ezt a terméket ajánlja számukra”. A volt közlekedési államtitkár arról is ír: „Budapest közlekedése nem gyerekjáték és nem összehasonlítható kis vidéki városokéval” (a korábban Nagy Bálint által vezetett Keszthelyen nem egészen húszezren laknak, a város tömegközeledését hat autóbuszvonal jelenti a Tesco-járattal együtt, ebből négy vonalon hétvégén nem járnak buszok).

Dorner Lajos az ATV-n reagált Nagy Bálint posztjára, a cikket kezdő idézet mellett olyanokat mondott, hogy az államtitkár szavai megdöbbentőek és arcátlanok, illetve azt is, hogy ha Nagy magától posztolt, akkor azzal „öngyilkosságot követett el”, míg ha odaadták neki a szöveget, hogy kiposztolja, akkor Lázár vele akarja elvitetni a balhét, „mert ekkora marhaságot nem lehet leírni”.

