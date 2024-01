Egy férfi agyonszexualizálásával indult 2024

Az elmúlt napokban bármilyen felületet nyitottam meg az interneten, három percen belül szembejött velem Jeremy Allen White (bulvárcelebes szaklapokban manapság már csak JAW), amint ábrándos szemekkel néz a kamerába egy szál alsónadrágban.

Szintén bulvárcelebes szaklapos kifejezéssel élve White-nak ezzel sikerült kettétörnie az internetet, valahogy úgy, mint tíz évvel ezelőtt Kim Kardashiannak, pedig White nem a csupasz fenekét, csak a hasizmát mutatta meg, miután igent mondott a felkérésre, hogy legyen a Calvin Klein új bugyi alsógatyamodellje.

A helyzeten csak dobott, hogy pár napra rá kapott egy Golden Globe-ot is, miután sikeresen eljátszotta a Bear című sorozat erősen szorongó séfjét. Mondjuk a Calvin Kleinnél nagy valószínűséggel nem a traumadús családdal rendelkező szakács szerepe, inkább az Iron Claw (Vaskarom) című filmje miatt döntöttek úgy, hogy összekötik a kellemeset a hasznossal – vagy fordítva, kinek hogy tetszik –, és ha már White kigyúrta magát a szerep miatt, akkor ráadtak pár alsógatyát is egy New York-i bérház tetején: