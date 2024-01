Az Oppenheimer és az Utódlás az idei Golden Globe nagy nyertesei

Az Oppenheimer volt a Golden Globe-díj nagy nyertese: Christopher Nolan háromórás életrajzi filmje J. Robert Oppenheimerről, a Manhattan-projekt mögött álló fizikusról öt díjat vihetett haza, köztük a fődíjat. A címszereplőt játszó Cillian Murphy a legjobb drámai színész, Robert Downey Jr. a legjobb férfi mellékszereplő díját kapták, Christopher Nolan lett a legjobb rendező, míg Ludwig Göransson zeneszerző a legjobb eredeti filmzenéért járó díjat kapta.

photo_camera Florence Pugh, Cillian Murphy, Emily Blunt, Christopher Nolan, Emma Thomas, Robert Downey Jr., Charles Roven, Matt Damon és Ludwig Göransson, az Oppenheimer legjobb filmnek járó díjával Fotó: CHRISTOPHER POLK/Golden Globes via AFP

A tavalyi másik nagy mozisiker, a Greta Gerwig által készített Barbie volt a legtöbb jelölést kapott film, de végül csak két díjat szerzett, a legnagyobb kasszasikert elérő film díját, valamint Billie Eilish & Finneas a legjobb eredeti dal kategóriában nyert a What Was I Made For? című dallal.

A két filmet, ahogyan azt tömegek tették szerte a világon, mi is megnéztük tavaly, a Barbie-ról itt írtunk, míg az Oppenheimerről itt elmélkedtünk.

photo_camera A rendező Greta Gerwig és a főszereplő Margot Robbie a Barbie kasszasikernek járó díját ünnepli Fotó: RICH POLK/Golden Globes via AFP

Két-két győzelem jutott A bukás anatómiája, A fogvatartottak és a Szegény dolgok című filmeknek, és egy-egy Martin Scorsese A virághold gyilkosai című alkotásának. A film főszereplője, Lily Gladstone lett a legjobb drámai színésznő, ezzel ő az első őslakos, aki elnyerte a díjat.

Az Oppenheimerrel díjazott Downey Jr. a köszönőbeszédében utalt arra is, hogy a Golden Globe tagságában a korrupciós botrányt és a sokszínűség hiányát követően változások történtek – kizárták mások mellett a korábban kamu Scarlett Johansson-interjú „megírásával” ismertté vált, majd a kitalált interjú közlését a főszerkesztőjére kenő Návai Anikót –, a színész azt mondta: „köszönöm, hogy változtattatok a játékon”.

A filmes után lássuk a tévés kategóriákat! Az Utódlás (Succesion) – tavasszal itt írtunk róla – lett a legjobb drámai sorozat, a legjobb limitált szériás sorozat a Beef (róla itt), míg a legjobb vígjáték díját A mackó (The Bear, róla itt) kapta.

photo_camera Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck és Matthew Macfadyen az Utódlásnak ítélt legjobb drámai sorozat díjával Fotó: JOHN SALANGSANG/Golden Globes via AFP

photo_camera A mackó (The Bear) alkotói a legjobb vígjáték-sorozat díjával Fotó: AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP

photo_camera A Beef lett a legjobb limitált széria Fotó: ROBYN BECK/AFP

Közülük is az Utódlás volt a legnagyobb nyertes: a médiamogulról és gyermekeiről szóló sorozat negyedik és egyben utolsó évada után a sorozat kapta a mindkét legjobb főszereplő díját (Sarah Snook és Kieran Culkin), míg Matthew Macfadyen lett a legjobb mellékszereplő, szintén az Utódlásban nyújtott alakításáért. A legjobb férfi szereplők díjának döntőséből egyébként három-három az Utódlás színésze volt: Culkin mellett Jeremy Strong és Brian Cox került a legjobb ötbe a főszereplők mezőnyében, míg Macfadyen mellett Alexander Skarsgård és Alan Ruck volt ott a mellékszereplői díjra jelöltek végső, ötös listáján.