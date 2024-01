Dávid-csillagot mutatott gólja után a kamerába, letartóztatták Törökországban az izraeli focistát

Vasárnap volt a századik nap a Hamász Izrael elleni terrortámadása óta, erről emlékezett meg gólörömében a Törökországban játszó izraeli labdarúgó, Sagiv Jehezkel is. Hétfőre letartóztatták, klubja, az Antalyaspor pedig kirúgta őt, írja a Spiegel.

A 28 éves játékos a Trabzonspor elleni egyenlítő gólja után a bekötött kezét mutatta a kamerába, amin a „100 nap – 7.10” felirat és egy Dávid-csillag szerepelt. Yilmaz Tunc török igazságügyi miniszter az X-en megerősítette, hogy az antalyai ügyészség nyomozást indított Jehezkel ellen, gyűlöletre való nyilvános uszítással vádolják. A török média szerint a klub bejelentette, hogy ügyvédei dolgoznak az izraeli játékos szerződésének felbontásán. Jehezkel a klub tudta nélkül hajtotta végre akcióját, és még a Török Labdarúgó Szövetség (TFF) is teljesen elfogadhatatlannak nevezte a játékos viselkedését.

