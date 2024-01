Navracsics egy ellenzéki polgármestertől kért segítséget, hogy járjon közben Brüsszelben az Erasmus-program ügyében

Járjon közben az Erasmus-program ügyében Brüsszelben, erre kérte Veres Pált, Miskolc ellenzéki polgármesterét Navracsics Tibor, írja az Atv.hu. A területfejlesztési és közigazgatási miniszter ezt maga ismerte el.

„Megkértem polgármester urat - tekintettel arra, hogy ő a Miskolci Egyetem kuratóriumának a tagja, és most már egy meglehetősen bonyolult és hosszadalmas tárgyalásba bocsátkoztunk az Európai Bizottsággal, hogy azt a példátlanul diszkriminatív lépést, miszerint az Erasmus és a Horizont Európa programokból felfüggesztették az alapítványi egyetemek hallgatóit és kutatóit -, hogy ő is tegyen meg mindent a brüsszeli kapcsolatai révén. Mutasson rá és bizonyítsa be, hogy nem politikai diszkrimináció alapján működnek az alapítványi egyetemek, nem pártpolitikáról van szó”„